En Jujuy, cada vez más niños con síndrome visual digital

Considerando los controles oftalmológicos que muchas familias realizan antes del inicio del ciclo lectivo, especialistas advierten sobre un problema que crece en los consultorios: cada vez más niños presentan molestias visuales vinculadas al uso prolongado de pantallas.

El médico oftalmólogo Javier Bono, quien se desempeña en el hospital "Pablo Soria" y en Visus Centro Oftalmológico, explicó que uno de los cuadros más frecuentes que se detectan en niños es el llamado síndrome visual digital, asociado al uso intensivo de celulares, tablets y computadoras.

Según indicó, este síndrome provoca síntomas como ojos rojos, dolor de cabeza, visión borrosa y sequedad ocular. "Esto ocurre porque al mirar pantallas parpadeamos menos de lo habitual y el ojo pierde lubricación", explicó el especialista.

Pero las consecuencias no se limitan solo a la visión. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Bono advirtió que el uso excesivo de dispositivos también puede generar alteraciones del sueño, ansiedad, irritabilidad, sedentarismo e incluso retrasos en el lenguaje, especialmente cuando el celular se convierte en una forma de entretenimiento permanente para los chicos.

JAVIER BONO

Pandemia de miopía

Uno de los aspectos que más inquieta a los especialistas es el aumento de la miopía en edades cada vez más tempranas.

"El exceso de uso del celular y las actividades de visión cercana están generando que muchos chicos se miopicen", señaló el oftalmólogo. Según explicó, cuando existe predisposición genética, por ejemplo, si padres o hermanos son miopes, el riesgo aumenta.

A esto se suma otro factor frecuente que es que muchos niños se frotan los ojos por la irritación que generan las pantallas. Ese hábito puede favorecer el desarrollo de astigmatismo y, en algunos casos, aumentar el riesgo de queratocono, una enfermedad que afecta la córnea.

Para el especialista, esta tendencia ya es tema de debate en la comunidad médica. "En los congresos se habla mucho de esto. Hay un aumento global de casos infantiles y algunos lo llaman directamente la pandemia de la miopía", advirtió.

Aunque no se trata de una enfermedad infecciosa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas sociedades oftalmológicas utilizan este término debido a su crecimiento explosivo y al impacto crítico en la salud pública mundial.

Es que se estima que para el año 2050, la mitad de la población mundial (aproximadamente 5.000 millones de personas) será miope.

Ante esta situación, detalló que el síndrome visual digital puede manifestarse con distintos síntomas que suelen aparecer después de varias horas frente a pantallas.

Entre los principales se encuentran: ojos rojos o irritados, sequedad ocular, dolor de cabeza frontal, molestias en la frente o las sienes, visión borrosa, sensibilidad a la luz y dificultad para enfocar luego de leer o estudiar.

"El dolor de cabeza frontal es muy típico. También pasa que después de estudiar o usar mucho el celular cuesta ver los carteles de la calle o enfocar objetos lejanos", acotó Bono.

Aunque suele asociarse a los niños, el síndrome visual digital también es cada vez más frecuente en adultos que pasan muchas horas frente a computadoras o teléfonos.

En estos casos, el especialista recomienda realizar pausas periódicas para descansar la vista. Una de las estrategias más difundidas es la llamada regla 20-20-20: cada 20 minutos de pantalla, descansar la vista durante 20 segundos mirando a unos 20 pies (6 metros de distancia).

Otra alternativa es trabajar durante 50 minutos y descansar 10, mirando a lo lejos o cerrando los ojos para relajar el enfoque visual. Además, se recomienda alejar las pantallas, reducir el brillo y aumentar el tamaño de las letras para disminuir el esfuerzo ocular.

Límites en niños

De acuerdo con las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, el tiempo de exposición a pantallas debería ser limitado según la edad. En el caso de los menores de 2 años, no usar pantallas; de 3 a 5 años, hasta 30 minutos por día; y de 5 a 12 años, entre una y dos horas como máximo.

Sin embargo, en la práctica muchos chicos superan ampliamente esos tiempos.

Frente a esta situación, el especialista insistió en recuperar hábitos más saludables. "La idea es volver a lo que hacíamos antes: salir a jugar, hacer actividad física y tener más juegos al aire libre y menos dispositivos electrónicos", concluyó.

Destacan importancia de controles tempranos

CONTROL OFTALMOLÓGICO | DETECCIÓN TEMPRANA ES CLAVE PARA LA SALUD VISUAL.

La detección precoz de los problemas visuales es fundamental para evitar consecuencias permanentes.

El oftalmólogo Javier Bono explicó que durante los primeros años de vida se desarrolla la conexión entre el ojo y el cerebro. Si el niño no ve bien y el problema no se corrige a tiempo, puede aparecer la ambliopía (ojo vago).

"Si un chico tiene una graduación importante y no se detecta antes de los 8 años, la vía visual no se desarrolla correctamente y ese ojo puede quedar con mala visión para toda la vida", advirtió.

Por eso, el especialista recomienda realizar controles oftalmológicos desde los primeros meses de vida y repetirlos de manera periódica.

También destacó la importancia de los controles que se realizan en el sistema de salud y en escuelas, ya que muchas veces permiten detectar problemas que las familias no habían advertido antes.

Mensaje de prevención

Para Bono, la clave está en la prevención y la información. "Todas las personas deberían hacerse controles oftalmológicos anuales. Muchas veces los padres no conocen estos problemas y la consulta sirve también para darles herramientas", señaló.

Aunque existen nuevos tratamientos y estrategias para controlar la miopía infantil, como lentes especiales o nuevas gotas, el especialista dijo que ninguna medida será suficiente si no se reducen los hábitos de uso excesivo de pantallas.

"Si el chico pasa todo el día con el celular, tarde o temprano se va a miopizar. Por eso es importante equilibrar el uso de tecnología con descanso visual y más actividades al aire libre", concluyó.