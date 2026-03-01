Campaña “Regreso a clases” del comedor “Nolasco”

"Regreso a Clases" es el nombre de la campaña que desde el barrio Las Tipas, el comedor y merendero "Nolasco" organizó con el objetivo de reunir útiles escolares e indumentaria nueva y/o en buen estado destinados a los niños que asisten y puedan comenzar el ciclo lectivo 2.026.

Se trata de cincuenta niños escolarizados en el nivel primario, mientras que del nivel secundario son aproximadamente veinticinco los estudiantes que viven en cercanías a la calle Caimancito manzana 17, lote 9 lugar donde se ubica el mencionado espacio comunitario.

Susana Bejarano, quien es la referente del comedor y merendero, resaltó la importancia de la colaboración de la comunidad en este momento clave del año.

DESDE EL INTERIOR | PRECISAN DE LA AYUDA COMUNITARIA.

De manera tal que solicita la colaboración de hojas de carpetas, mochilas, cartucheras, lápices, lapiceras, voligomas, carpetas, diccionarios y toda ayuda será bienvenida porque suma a la premisa.

Cada elemento esencial para iniciar las clases o prenda escolar en buen estado suma y hace la diferencia para que más de setenta alumnos puedan iniciar las clases con todo lo necesario.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a manzana 17, lote 19 del barrio "Las Tipas" en Palpalá.

Es importante recordar que entre todos se puede ayudar a que los niños y jóvenes comiencen el año escolar con una sonrisa y más oportunidades.

Recolección de útiles escolares en buen estado

Se realizará la tradicional colecta solidaria bajo el lema “Sumate a la economía circular y ayudá con tus útiles escolares”, desde hasta el 3 de marzo. La comunidad en general podrá participar de la campaña de recolección de útiles escolares para los alumnos jujeños que lo necesiten. El fin es acercar aquellos útiles que aún puedan tener una nueva oportunidad a los estudiantes que lo precisen ya que cada cuaderno, lápiz o carpeta puede marcar una diferencia en el comienzo del ciclo lectivo.

Se dispondrá de varios puntos de recolección, colabora trayendo útiles en buen estado o nuevos para que sean donados. Se recolectarán útiles en buen estado y como punto de recolección, los interesados se podrán dirigir hoy a la feria “Las Manos Hacen” del barrio Ciudad de Nieva, en el horario de 9 a 12 o bien mañana en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune” del barrio Alto Comedero. Mientras que el 3 de marzo, se desarrollará la colecta en el multiespacio del barrio Mariano Moreno.

De vuelta al cole

“LAS MANOS HACEN” | LA FERIA ES UNO DE LOS PUNTOS PARA RECOLECTAR ÚTILES.

La agrupación “Juventud en Acción” lanzó una colecta solidaria destinada a ayudar a niñas y niños a iniciar el ciclo lectivo con los elementos necesarios. Se reciben útiles escolares, mochilas, guardapolvos, cartucheras y libros de texto. Las donaciones pueden acercarse a calle “Tita” Merello 387, del barrio San Expedito en la localidad de Perico. Se trata de una apuesta a la solidaridad para que más estudiantes tengan mejores posibilidades.

Continúa actividad en “Jesús Pan de Vida”

Las voluntades se unieron nuevamente en la localidad de Fraile Pintado para activar la labor en el comedor solidario denominado “Jesús Pan de Vida”. Las integrantes del grupo de voluntarios sorprendieron con un almuerzo casero muy especial para la gente que asiste al comedor.

En la oportunidad, ofrecieron pizza, empanadas y sopa a fin de compartir con los vecinos de escasos recursos que buscan su ración alimenticia en cada oportunidad. Cada semana el grupo solidario brinda un trabajo dedicado al efectuar esta actividad. Asimismo, desde la entidad las iniciativas se multiplican a través de rifas solidarias para cubrir los gastos y ayudarse para continuar brindando lo mejor en el servicio social.

El Chamical y Guerrero

VOLUNTARIOS | LOS INTEGRANTES DEL ESPACIO QUE AUNAN SU LABOR.

Se está organizando una colecta solidaria por el inicio de clases 2026. El fin de la misma es contribuir con la educación en los establecimientos escolares Escuela 11 “Teniente General Bartolomé Mitre” de la localidad de El Chamical y la Escuela 302 “Estados Unidos de Brasil” de la localidad de Guerrero que apadrina Racing Club filial Jujuy.

Por este motivo es que se solicita a la comunidad la colaboración con guardapolvos usados o en buenas condiciones, lápices negros o de colores, borradores, sacapuntas, lapiceras, reglas, elementos de geometría, cartucheras nuevas o usadas en buenas condiciones, voligomas, tijeras, carpetas número 3, block de hojas, cuadernos tapas duras y blandas, mochilas usadas en buenas condiciones, témperas, pinceles, block de hojas de dibujo, blancas o de colores y/o libros de lectura o didácticos. Así poder ayudar al alumnado con sus elementos indispensables para poder desarrollar su ciclo lectivo.

Desde la organización están abocados a gestionar premios para sortear entre los que colaboren y anunciarán los premios en el transcurso de la colecta. En caso de contactarse con el correo electrónico jujuy@filialesra cingclub.com.ar