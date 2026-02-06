25°
Presentación del Aticu: el pueblo guaraní dio inicio a la celebración del Arete Guazú

En plaza España, comunidades de distintos puntos de Jujuy realizaron la presentación oficial del ritual ancestral que marca el comienzo del año nuevo guaraní

Viernes, 06 de febrero de 2026 14:44

Este viernes, el Consejo de Participación Indígena de los distintos departamentos de la provincia de Jujuy se reunió en plaza España, a un costado de Casa de Gobierno, para dar inicio a la celebración más importante de la cultura ancestral del pueblo guaraní: el Arete Guazú.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el delegado nacional del pueblo guaraní de Ledesma, Marcelo Cuellar, explicó el significado del ritual previo denominado Aticu, que se realiza todos los años en esta fecha. “El Aticu es la preparación espiritual de nuestros ancestros para la gran fiesta que es el Arete Guazú”, señaló.

El referente remarcó que no se trata de un carnaval, sino de una celebración ancestral con un profundo mensaje cultural y espiritual que se transmite de generación en generación. Durante la jornada, el Consejo de Participación Indígena ofreció bailes, ofrendas y presentaciones con coloridos trajes y máscaras tradicionales.

Desde las comunidades del Ramal jujeño agradecieron al Gobierno provincial por la posibilidad de visibilizar su cultura ancestral y reafirmaron la importancia de mantener vivas las tradiciones indígenas.

Además, los delegados y presidentes de las distintas agrupaciones invitaron a la comunidad y a los turistas a participar de las celebraciones del Arete Guazú en diferentes localidades del Ramal, como Santa Bárbara, San Pedro y Ledesma.

Cronograma de actividades:

Calilegua: domingo 8 de febrero, desde las 15 horas.

Yuto – Barrio San Lorenzo: viernes 14 de febrero.

“La fiesta grande del Arete Guazú convoca a todo el Ramal jujeño y esperamos que también los turistas nos visiten”, expresaron.

 

 

 

 

