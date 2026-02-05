El Mercado 6 de Agosto celebró el "Jueves de Compadres"

El mes de febrero comenzó y en nuestra provincia ya empieza a palpitar el Carnaval 2026. Una de las celebraciones más esperadas es el tradicional “Jueves de Compadres”, y en el Mercado Municipal 6 de Agosto, ubicado en el corazón del centro capitalino, la jornada se vivió con música y alegría desde las 11, en una propuesta pensada para toda la familia jujeña.

Con entrada libre y gratuita, el evento contó con una variada grilla de artistas, entre ellos Beto Púa y su grupo, DJ Sonus, el despliegue del Ballet Esperanza Jujeña y la presencia de los tradicionales diablos de carnaval, junto a los sones de las coplas, comidas regionales y los tradicionales Pecha Pecha de Tilcara.

También acompañaron expresiones culturales típicas que reflejan la identidad jujeña, reforzando el espíritu del carnaval como una celebración popular cargada de simbolismo y alegría.

Quienes asistieron pudieron disfrutar de una variada oferta gastronómica, con platos típicos como picante de pollo, picante de lengua, empanadas, tamales, humitas, entre otras exquisiteces regionales, todo acompañado por la calidez y la energía de la música en vivo.