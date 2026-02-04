Inspección a dos proyectos de oro aluvial en la Puna jujeña

El Ministerio de Minería de la Provincia llevó adelante una inspección ambiental de la actividad que cumplen los proyectos de oro aluvial Mina Auxiliadora y Mina Nueva Ajedrez, ambos ubicados en la Quebrada Ajedrez, en cercanías a la localidad de Orosmayo, departamento Rinconada, y que actualmente están en etapa de explotación.

La jornada de inspección estuvo a cargo de personal técnico del Ministerio de Minería, que recorrió las instalaciones operadas por las empresas Mom Mining SRL (Mina Auxiliadora), y Luis Losi SA (Mina Nueva Ajedrez).

Según se informó oficialmente, durante el relevamiento se inspeccionaron distintas labores vinculadas a la explotación del mineral, tareas de exploración y trabajos de restauración ambiental, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa minera y ambiental vigente, en línea con las recomendaciones realizadas por los integrantes de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp) y la Autoridad de Aplicación Minera.

En el caso de Mina Auxiliadora, se evaluaron el acopio de mineral, el mantenimiento de sitios arqueológicos, las instalaciones del campamento y el funcionamiento de la planta.

Por su parte, en Mina Nueva Ajedrez se recorrieron sitios de exploración, áreas en proceso de restauración y un invernáculo destinado a la producción de forrajes. En este contexto, el ministro de Minería, José Gómez, destacó la importancia de este tipo de controles y señaló: "Desde el Gobierno de Jujuy llevamos adelante controles ambientales permanentes en cada etapa de los proyectos, porque entendemos que el desarrollo minero solo es posible si se realiza con responsabilidad, cumpliendo la normativa vigente y respetando el ambiente y a las comunidades. Estas inspecciones garantizan una minería sustentable y transparente en toda la provincia".