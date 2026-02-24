Comunidad de Jama honró a la patrona Virgen de Lourdes

La comunidad de Jama honró a su patrona la Virgen de Lourdes, agradeciendo los favores recibidos y manteniéndose firme en su fe mariana.

Asistieron a la celebración el prosecretario parlamentario de la Cámara de Diputados de Jujuy, Leandro Morales y el legislador Diego Cruz, quienes fueron recibidos por el jefe comunal Vidal Puca y el vocal municipal Alvaro González.

También concurrió Nicolás Damin, de la empresa china CNGR Advanced Material Co. Ltd., autoridades del vecino país de Chile, de la Policía de la Provincia y de instituciones intermedias.

Luego de la solemne misa y procesión por las calles de la localidad se desarrolló el acto protocolar, donde Morales pidió a la patrona bendiga y acompañe a los pobladores, y destacó que Jama "es mucho más que un pueblo fronterizo, es identidad, historia y futuro para Jujuy".

La comuna "nos une con la región y el mundo; mientras el gobierno de Javier Milei ajusta para mantener el déficit 0 las rutas están en pésimas condiciones, traduciéndose ese abandono en menos turismo y más riesgo".

La patrona es una de las advocaciones marianas que suma miles de fieles quienes acuden a ella por su reputación milagrosa, la imagen está asociada a la Inmaculada Concepción.