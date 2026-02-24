21°
24 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Barrio Mariano Moreno
Tenis
Caso Matías Jurado
salud
Universidad Nacional de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Femicidio de Tamara Fierro
Fin de las vacaciones
PALPALÁ
Barrio Mariano Moreno
Tenis
Caso Matías Jurado
salud
Universidad Nacional de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Femicidio de Tamara Fierro
Fin de las vacaciones
PALPALÁ

DÓLAR OFICIAL

$1390.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Virgen de Lourdes

Comunidad de Jama honró a la patrona Virgen de Lourdes

Autoridades y vecinos del pueblo reafirmaron su fe mariana.

Martes, 24 de febrero de 2026 00:00
PRESENCIA | MORALES, CRUZ Y ALVARO GONZÁLEZ EN EL POBLADO DE JAMA.

La comunidad de Jama honró a su patrona la Virgen de Lourdes, agradeciendo los favores recibidos y manteniéndose firme en su fe mariana.

Asistieron a la celebración el prosecretario parlamentario de la Cámara de Diputados de Jujuy, Leandro Morales y el legislador Diego Cruz, quienes fueron recibidos por el jefe comunal Vidal Puca y el vocal municipal Alvaro González.

También concurrió Nicolás Damin, de la empresa china CNGR Advanced Material Co. Ltd., autoridades del vecino país de Chile, de la Policía de la Provincia y de instituciones intermedias.

Luego de la solemne misa y procesión por las calles de la localidad se desarrolló el acto protocolar, donde Morales pidió a la patrona bendiga y acompañe a los pobladores, y destacó que Jama "es mucho más que un pueblo fronterizo, es identidad, historia y futuro para Jujuy".

La comuna "nos une con la región y el mundo; mientras el gobierno de Javier Milei ajusta para mantener el déficit 0 las rutas están en pésimas condiciones, traduciéndose ese abandono en menos turismo y más riesgo".

La patrona es una de las advocaciones marianas que suma miles de fieles quienes acuden a ella por su reputación milagrosa, la imagen está asociada a la Inmaculada Concepción.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD