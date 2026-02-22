Primera Nacional: Chacarita vence 1-0 a Gimnasia en un primer tiempo

En un partido correspondiente a la Primera Nacional, Chacarita Juniors recibió a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Estadio de San Martín. El conjunto local se impone por 1 a 0 al término de los primeros 45 minutos, más dos de descuento. El único gol del encuentro fue obra de Meléndez a los 12 minutos de juego.

El "Lobo" jujeño, que se presenta como visitante, enfrenta a un viejo conocido, Matías Módolo, quien fuera su entrenador hasta finales del año pasado y hoy dirige a Chacarita.

Para la segunda mitad, el equipo dirigido por Hernán Pellerano saldrá a encontrar el empate y, de ser posible, la victoria en los próximos 45 minutos.