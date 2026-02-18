30°
18 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Industria nacional
Cindac
Paro Nacional
En noviembre
educación
Industria nacional
Cindac
Paro Nacional
En noviembre
educación

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
EDUCACIÓN

Por el paro de UTA reprograman la entrega de cargos docentes

Las fechas se trasladan al viernes 20 y lunes 23 de febrero

Miércoles, 18 de febrero de 2026 21:51

La Sala Inicial y Sala Primaria de la Junta Provincial de Calificación Docente informó la reprogramación de la Instancia General de Ofrecimiento de cargos vacantes de Nivel Inicial y Primario debido al paro anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Según el comunicado, las fechas previstas para el jueves 19 se trasladan al viernes 20, mientras que las correspondientes al viernes 19 se realizarán el lunes 23. El corrimiento continuará de manera sucesiva, respetándose los horarios y lugares ya fijados.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD