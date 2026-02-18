Por el paro de UTA reprograman la entrega de cargos docentes

La Sala Inicial y Sala Primaria de la Junta Provincial de Calificación Docente informó la reprogramación de la Instancia General de Ofrecimiento de cargos vacantes de Nivel Inicial y Primario debido al paro anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Según el comunicado, las fechas previstas para el jueves 19 se trasladan al viernes 20, mientras que las correspondientes al viernes 19 se realizarán el lunes 23. El corrimiento continuará de manera sucesiva, respetándose los horarios y lugares ya fijados.