Comienzo del carnaval con inestabilidad

Comienza oficialmente el carnaval con el desentierro este sábado y el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada inestable pero sin alertas para la provincia.
Para la capital se espera una temperatura mínima de 18° C, mientras que la máxima llegará a los 26 °C, con probables lluvias y tormentas durante todo el día.
Para los que van para el norte a los desentierros, en Maimará también se esperan posibles lluvias con una máxima de 21° C.
Uquía y Humahuaca con iguales condiciones de temperatura (21°C) con inestabilidad.
Esta condiciones de temperatura y de posibilidad de lluvias estarán presentes también en Volcán y Tumabaya.
Para viajar al norte debe tener las siguientes precauciones
Para viajar al norte de Jujuy en Carnaval, es esencial planificar con anticipación debido a la alta ocupación, llevar efectivo (la señal es inestable), usar protector solar y ropa cómoda que pueda mancharse con talco. El tránsito en la Ruta 9 es intenso; se recomienda manejar con precaución por lluvias y tormentas. Además, se debe prevenir el apunamiento con hidratación y hojas de coca, y abrigarse por las noches frías.
Precauciones clave:
-
Rutas y Tránsito: La Ruta Nacional 9 se colma de vehículos; se recomienda salir con mucha anticipación. En días de lluvia, encender luces bajas, reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y no cruzar rutas inundadas.
-
Salud y Apunamiento: El apunamiento (mal de altura) es común. Se combate con hidratación constante, comidas livianas, descanso y, si es necesario, té de coca o masticar coca.
-
Dinero y Conectividad: Llevar abundante dinero en efectivo es fundamental, ya que los cajeros suelen quedarse sin dinero y los postnets no funcionan en muchas peñas o locales debido a la falta de señal.
-
Vestimenta: Ropa cómoda y vieja (que pueda terminar con talco, harina y espuma), calzado cerrado y cómodo para caminar, protector solar, lentes de sol y gorra.
-
Clima: A pesar del calor diurno, las noches pueden ser frías; llevar abrigo liviano.
-
Seguridad: Si consume alcohol, no maneje. Use protector para los ojos si participa de juegos con talco o espuma.