Luck Ra, con lo mejor del cuarteto, abrió el festival de Los Tekis

Con la energía de su Córdoba adorada, Luck Ra abrió una noche con lo mejor del cuarteto en la primera de las fiestas que lo tuvo como protagonista en la Ciudad Cultural.

El brillo destellante de un atuendo que la lluvia potenció, fue el reflejo de un show épico donde los momentos de alegría se multiplicaron en cada interpretación. La energía movilizó a la multitud que se dio cita para vivir a pleno la apertura del Carnaval de los Tekis, que fue convocante con gente de toda Argentina y países vecinos.

Desde que pisó el escenario, el frontman cordobés compartió sus buenas vibras dejando ver su carisma en vivo. Y en cada uno de sus hits que, a estas alturas, son himnos en el cancionero del cuarteto se escucharon "Te mentiría", "Quiero creer", "Doctor" y "Ladrón", con un feliz año nuevo y el deseo de salud para todos, brindó con el público y continuó la fiesta con una sonrisa que jamás desapareció. "Qué sed", "Que me falte todo", "Tattoo", "Ya no vuelvas" y "Teresa es una asesina", siguieron en la lista que terminó con un guiño de acordes al "Bombón asesino" de Los Palmeras, a "¿Quién se ha tomado todo el vino" de Juan Carlos Jiménez y al inolvidable Rodrigo Bueno con "Fuego y pasión", "Lo mejor del amor" y "Por lo que yo te quiero" con una respuesta espectacular de un público que no dejó de corear su nombre en el marco de un sentido homenaje a íconos del cuarteto.

Luego, lo romántico de la noche llegó con "Un siglo sin ti", "Suavemente" y "La morocha", el éxito más reconocido del artista que se llevó el cariño de todos los jujeños en una velada única.

CELEBRACIÓN | EL ARTISTA LOGRÓ UNA GRAN CONEXIÓN CON LOS ESPECTADORES.

Fue su primera vez sobre este escenario norteño para el cantante que disfrutó de volver después de cuatro años de visitar la provincia para compartir su música. "Es hermoso Jujuy no solo por el clima, sino por la gente porque siempre la paso excelente y esta vez no es la excepción", expresó Luck Ra, feliz de estar bajo cielo norteño. "Una noche mortal estar en este festival con la gente enfiestada, bajo la lluvia", dijo el artista anticipando que el nuevo material se viene muy pronto que será presentado a través de sus redes sociales.

SENTIR LA INTERPRETACIÓN | SEBASTIÁN LÓPEZ DIO LO MEJOR EN UN GRAN SHOW.

Y si el cuarteto trajo energía en vivo, el folclore de Los Nocheros fue su antesala especialísima de parte de los cuatro salteños para llamar a "Juan de la calle" a través del talento e iniciar con su "Canto nochero", "Roja boca" y "Cuando me dices que no". Los espectadores cantaron una lista de clásicos que atraviesan años "Sin principio ni final", "No saber de ti", "Sólo pa' bailarla" y "Materia pendiente", se corearon entre los presentes mientras hacia el final, el homenaje a nuestra tierra se hizo sentir en "El humahuaqueño" y, para finalizar, la "Chacarera del rancho" fue el as musical con el que se despidieron hasta cualquier momento.

A PURO BAILE | LA REPRESENTACIÓN DE LA FIESTA CON COLORES QUE FUE SORPRESA INESPERADA.

Los anfitriones de la noche fueron Los Tekis, ovacionados por todos iniciaron el ritual de arte, música y color con sus canciones que fueron tan sentidas como aplaudidas. Salieron disfrazados animados y adornados con diseños que fueron el factor sorpresa bajo la lluvia persistente. Saltando entre el escenario y la gente, dejaron ver la magia que propuso su presencia tan representativa. Mientras, sobre el escenario y extasiados de felicidad, los músicos volvieron al ruedo con el excepcional talento que desde niños supieron ofrecer.

CANTO COLECTIVO | DISFRAZADOS Y PÚBLICO SE UNIERON DE UN ENCUENTRO ESPECIAL.

Canciones nuevas se mezclaron con las que no pasan de moda, al continuar reafirmando que el momento de disfrutar la vida es hoy, aquí y ahora.

Carnavalódromo y festival para hoy

ALEGRÍA COMPARTIDA | MAURO COLETTI FUE UNO DE LOS ANIMADORES DE LA NOCHE.

Hoy a partir de las 13.30, el carnavalódromo abrirá sus puertas en la ciudad cultural con Dj Abril, en tanto que el grupo Albahaca actuará a las 14, Rafael Verón a las 15 y Santiago Cueto hará lo propio a las 15.30. Para las 16 está previsto que actúe Tupac 7 y Tranka Style a las 16.30.

Toda la alegría de César y su grupo se escuchará en la ciudad cultural a partir de las 17, los Nombradores del Alba a las 18 y, Las 4 Cuerdas, a las 18.30. La cartelera del festival continuará a las 21 junto a Wara Calpanchay; a las 21.30, Los Nombradores del Alba; y a las 22.30 la esperada presentación de Lázaro Caballero. Para la medianoche actuarán Desakta2, en tanto que a las 1.30 les tocará subir al escenario a Los Tekis. A las 3, toda la música estará a cargo de Dj Gabinho que dejará el lugar a las 3.30 para Coroico y su fiesta. Cerrará la noche Llokallas a las 4.30.