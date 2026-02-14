Acciones clave en favor del liderazgo comunitario

Exar, la principal productora de carbonato de litio del país, con el apoyo del Ministerio de Minería de Jujuy puso en marcha el Programa de Liderazgo Comunitario Sostenible. Por otro lado, la compañía fue incorporada al Manual de Mejores Prácticas de la Alianza G20 Empower, tras presentar el programa de "Desarrollo de Proveedores Comunitarios como buena práctica de inclusión para disminuir las brechas históricas en el acceso a oportunidades de participación en cadenas de valor industriales".

Una entrega de prensa destacó que "con el apoyo del Ministerio de Minería de la Provincia de Jujuy, Exar, la principal productora de carbonato de litio del país, concretó la ejecución del programa de Liderazgo Comunitario Sostenible, una propuesta orientada a potenciar las capacidades de liderazgo de referentes de comunidades originarias de la Puna jujeña. La iniciativa fue impulsada por Exar y contó con el acompañamiento institucional del Ministerio, cuya articulación resultó clave para llevar adelante una propuesta formativa de calidad, enfocada en el liderazgo colaborativo, la sostenibilidad y el desarrollo territorial con enfoque integral, en línea con los desafíos actuales de las comunidades".

Precisó que la coordinación académica estuvo a cargo de Soledad Cantero, junto a un equipo interdisciplinario integrado por María Alejandra Olivarez y Josefina Quinteros. Participaron representantes de Pastos Chicos, Olaroz, Puesto Sey, Huancar, Susques, Catua y El Toro, ubicadas en el área de influencia de la compañía.

"Quiero agradecer especialmente el apoyo del CFI, que permitió hacer posible esta capacitación destinada a líderes comunitarios, y celebrar que, a través del trabajo conjunto, podamos generar herramientas concretas para el desarrollo de nuestras comunidades y de la provincia", expresó el ministro de Minería, José Gómez.

Este programa puso en evidencia el valor del trabajo articulado entre el sector público y privado para acompañar procesos de transformación territorial con identidad local. El acompañamiento del Ministerio de Minería resultó fundamental para asegurar la calidad y profundidad de la propuesta formativa, fortaleciendo procesos de desarrollo comunitario con una visión sostenible y de largo plazo.

Desarrollo inclusivo

NECESARIA | CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO COMUNITARIO SOSTENIBLE ENCARADA POR EXAR.

A partir de su reciente participación en el G20 Empower, Exar fue incorporada al Manual de Mejores Prácticas de la Alianza G20 Empower, tras presentar "casos de inclusión y empoderamiento de las siete comunidades indígenas de la Puna jujeña, en el departamento de Susques. Esta participación destaca el enfoque de la compañía orientado a promover un modelo de desarrollo inclusivo, sostenible y con impacto comunitario".

La inclusión de Exar en esta publicación internacional permite visibilizar su experiencia de integración y fortalecimiento comunitario a escala global. El Manual reúne 96 casos de Mejores Prácticas, representativos de 23 industrias y 15 países, posicionando a la empresa como referente en inclusión económica local dentro de la industria minera.

"Desde el inicio de su proyecto productivo, Exar impulsa el Programa de Desarrollo de Proveedores Comunitarios, una estrategia diseñada para reducir brechas históricas en el acceso a oportunidades económicas, a programas de formación y a la participación en la cadena de valor industrial".

"A través de la conformación de una Mesa de Diálogo Comunitario, Exar coconstruyó mecanismos que permiten la integración progresiva de las comunidades a la actividad productiva del litio. Este trabajo incluyó instancias de capacitación técnica y empresarial, acompañamiento en procesos de formalización, promoción del asociativismo y la adecuación de los procedimientos internos de compras y contrataciones, con el objetivo de garantizar una participación efectiva de proveedores comunitarios".

"Como resultado de este enfoque, más de 40 empresas y emprendimientos comunitarios forman actualmente parte de la cadena de valor de Exar, brindando servicios estratégicos de transporte, logística, provisión de insumos, alimentación y servicios generales.

La participación de Exar en el G20 Empower consolida la compañía como una empresa que integra el desarrollo comunitario a su modelo de negocio, demostrando que es posible impulsar una industria estratégica con inclusión social, respeto cultural haciendo efectiva la gestión sostenible en los territorios donde opera".