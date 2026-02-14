Rige alerta amarilla por tormentas en la Puna jujeña

El fin de semana largo de carnaval comenzó en Jujuy con condiciones meteorológicas inestables. Según el Sistema de Alertas Tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), algunos sectores de la provincia permanecen bajo alerta amarilla por tormentas, con advertencias vigentes para el domingo 15 y el lunes 16 de febrero.

El nivel amarillo implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños menores y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado y extremar cuidados, especialmente en actividades al aire libre.

De acuerdo al pronóstico oficial, para hoy y mañana, las zonas más afectadas serán las localidades de la Puna como La Quiaca, Abra Pampa, Susques, Yavi, Rinconada, Casabindo, entre otras, con posibilidad de tormentas localmente fuertes, actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo.

El escenario climático se mantiene justo cuando miles de jujeños y turistas se preparan para participar de los festejos de carnaval, que tradicionalmente se desarrollan al aire libre en distintos puntos de la provincia.

Las lluvias estivales suelen formar parte del paisaje de febrero en Jujuy, pero la vigencia de una alerta implica mayor atención, especialmente para quienes deban trasladarse por rutas de altura.

En este contexto, se recomienda evitar circular por calles o rutas anegadas, no refugiarse bajo árboles durante las tormentas y prestar especial atención a las actualizaciones del pronóstico antes de asistir a celebraciones multitudinarias.

Pronóstico para capital

Para hoy en San Salvador de Jujuy el SMN pronostica una mínima de 19° y una máxima de 26° con cielo mayormente nublado durante la mañana y tormentas aisladas para la tarde y la noche con mayor probabilidad de para las horas de la tarde. Para mañana la máxima ascendería a 30° pero con tormentas aisladas durante toda la jornada.