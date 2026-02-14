La canasta alimentaria tuvo la mayor suba mensual del último año

La valorización de las canastas básicas en Jujuy volvió a mostrar un fuerte salto en enero de 2026 y marcó el inicio del año con el mayor incremento mensual registrado en los últimos doce meses para los alimentos esenciales.

Según el informe difundido por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 6,4% respecto de diciembre, el porcentaje más alto desde enero de 2025.

El dato marca un cambio en la tendencia observada durante buena parte del año pasado, cuando las subas mensuales se habían desacelerado y se movían en niveles considerablemente menores. La CBA, que mide el costo mínimo para cubrir necesidades alimentarias básicas y define la línea de indigencia, pasó de $174.546,88 en diciembre a $185.793,87 por adulto equivalente en enero.

La dinámica no sólo impactó en el segmento alimentario. La Canasta Básica Total (CBT), que incorpora además bienes y servicios no alimentarios y fija la línea de pobreza, también mostró una fuerte aceleración: subió 5,2% en el mes, convirtiéndose en la variación mensual más alta de los últimos diez meses en la provincia.

En términos interanuales, la CBA acumuló un aumento de 38,5%, mientras que la CBT registró una suba del 37,8%, cifras que reflejan que, pese a cierta desaceleración en la inflación general observada durante 2025, los alimentos y gastos esenciales siguen presionando los ingresos familiares.

El impacto en los hogares

Tomando como referencia el hogar tipo II, compuesto por dos adultos y dos niños, el informe oficial indica que en enero una familia necesitó $574.103 para no caer en la indigencia y $1.267.853 para superar el umbral de pobreza en Jujuy.

Los valores evidencian un salto significativo respecto a diciembre, cuando ese mismo hogar requería $539.349 para cubrir sólo alimentos y $1.204.925 para alcanzar la CBT.

El incremento mensual refleja principalmente el encarecimiento del rubro alimenticio, compuesto por productos básicos como carnes, verduras, frutas, harinas, lácteos y yerba, entre otros artículos que integran la canasta definida por los parámetros nutricionales oficiales.

Comparación con el país

Al contrastar los datos provinciales con los registros nacionales del Indec, se observa que el costo de vida medido por canastas en Jujuy se mantiene en niveles levemente inferiores al promedio del Gran Buenos Aires, aunque con dinámicas similares.

A nivel nacional, en enero de 2026 la CBA subió 5,8% y la CBT 3,9% lo que se traduce en que una familia tipo necesitó $1.360.299 para no ser considerada pobre y $623.990 para no quedar por debajo de la línea de indigencia.

Esto implica que el valor de la CBT para un hogar tipo II en Jujuy ($1.267.853) se ubicó por debajo del promedio nacional informado para el mismo período, aunque la variación mensual provincial fue más intensa tanto en la canasta alimentaria como en la total, lo que refleja una aceleración más marcada del costo de vida en el inicio del año.

Así, el primer mes de 2026 deja un dato contundente para Jujuy, el comportamiento de las canastas básicas suele anticipar el impacto directo en el bolsillo de los hogares, configurando un arranque que plantea nuevos desafíos para los ingresos familiares en la provincia.

La infl ación de enero subió 3,1%

Jujuy cerró enero con una infl ación del 3,1%, índice que supera al NOA que midió 2,8%y a la media nacional que fue de 2,9%. El rubro que más impulsó la infl ación fue Alimentos y bebidas, con un aumento mensual del 4,3%.

En lo que respecta a los alimentos que más traccionaron la infl ación están la papa que subió 61,9%, la manzana 48,8%, la cebolla 28% y el limón 23,5%. Y cortes de carne como la paleta 14,1%, la cuadrada 9,5% y la carne picada 9,3%. En contraste, algunos productos mostraron bajas, como el jamón cocido -14,7%, queso de postre -12%, tomate -12,2% , pañales -5,4%, y algunos pocos más. Respecto al resto de los rubros: Esparcimiento 2,9%, Vivienda, combustible y electricidad 2,4% y Atención médica y gastos para la salud 1,7%.