20°
14 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

carnaval 2026
PALPALÁ
LALIGA ARGENTINA
boxeo
deporte social
PRIMERA NACIONAL
Por los clubes
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
Jueves de Comadres
carnaval 2026
PALPALÁ
LALIGA ARGENTINA
boxeo
deporte social
PRIMERA NACIONAL
Por los clubes
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
Jueves de Comadres

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Jueves de Comadres

Advierten un incremento de atenciones médicas

Same reportó que hubo más de 400 asistencias en Jujuy.

Sabado, 14 de febrero de 2026 00:01
PABLO JURE | EL DIRECTOR DEL SAME 107 LLAMÓ A LA POBLACIÓN A TOMAR CONCIENCIA.

Los festejos del Jueves de Comadres en la provincia dejaron un sabor amargo para el personal de salud. El director del Same, Pablo Jure, advirtió sobre un marcado incremento en la cantidad de atenciones previo al inicio del carnaval.

Desde al entidad reportaron que durante la jornada del jueves se contabilizaron 160 atenciones en San Salvador de Jujuy y más de 400 asistencias en toda la provincia, cifras que reflejan el fuerte impacto sanitario.

En diálogo con la prensa, advirtió que la mayoría de los casos atendidos estuvieron directamente relacionados con los excesos propios de la jornada: intoxicaciones alcohólicas, peleas, hechos de violencia y accidentes viales.

De esta manera, Jure se mostró preocupado por la gran cantidad de episodios violentos durante los festejos, incluso con intervenciones por lesiones graves y no dejó pasar la oportunidad también para advertir la cantidad de siniestros viales vinculados a conductores alcoholizados, especialmente en motocicletas, y lamentó que en varios casos los afectados hayan sido peatones.

Por último, remarcó que si bien los operativos sanitarios se encuentran reforzados y con cobertura ampliada, es fundamental que la población actúe con responsabilidad para evitar que las celebraciones terminen en tragedia."Nos preocupa como ciudadanos ver la naturalidad con la que se está generando alcoholizarse en estos días", concluyó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD