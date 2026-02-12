Festejo con la agrupación Los aflijidos de Maimará

En Maimará la agrupación Los aflijidos, de San Pedrito, mañana a las 16 desenterrarán el carnaval anticipándose al resto de las instituciones carnestolendas del pueblo, manteniendo una costumbre de 39 años.

Su presidente y fundador, Félix Cruz, espera a todos los simpatizantes y carnavaleros para recibir al momo en el mojón ubicado a metros de la ruta nacional 9, por lo que muchos visitantes se suman por la atención que logra.

Recibido al carnaval cruzarán la ruta y con el acompañamiento de la banda Fraternidad, llegarán hasta su casa donde realizará la primera invitación a la agrupación sirviendo más de 500 litros de saratoga.

Desde allí se dirigirán hacia el pueblo de Maimará donde Mariela Hidalgo los recibirá con la segunda invitación y donde continuarán bailando hasta las 22 con la presencia de disfrazados y la musicalización de djs.

Junto a Cruz estará la vicepresidente Claudia Lamas ocupándose para que los simpatizantes se diviertan de la mejor manera, porque recién el 27 en Carnaval de flores la agrupación saldrá nuevamente a la calle.

Ese día cumplirá con otras invitaciones en Maimará y por la noche se bailará hasta la despedida del momo cerca de la medianoche.