Carnaval 2026: habrá servicios especiales en el transporte

A partir del viernes 13 de febrero por la mañana se pondrán a disposición servicios especiales en el transporte que saldrán desde la Terminal de ómnibus "General Manuel Eduardo Arias", con rumbo a distintos pueblos del norte de la provincia.

Desde la administración de la terminal aclararon que estos precios son de viajes especiales por el Carnaval 2026 y no implican una suba en el boleto de línea.

Los servicios especiales saldrán desde plataforma 20, las 24 horas y el horario de salida dependerá de cuando se llene cada unidad.

Los precios que regirán para estos viajes son: Volcán $9.000, Tumbaya $9.000, Purmamarca $10.000, Maimará $10.000, Tilcara $11.000, Uquía $15.000 y Humahuaca $15.000.

Por su parte, Gobierno de la provincia emitió una serie de recomendaciones. Respecto a las bebidas alcohólicas recordó que en Jujuy rige la Ley de Tolerancia Cero al alcohol al volante que prohíbe conducir con cualquier grado de alcohol en sangre.

Respetar esta norma resulta de vital importancia dado que durante estas celebraciones aumentan considerablemente los accidentes viales.

También recuerdan que la venta de alcohol solo está permitida a establecimientos y eventos debidamente autorizados. Se prohíbe la venta ambulante y la venta fuera de los horarios habilitados. Se sanciona la venta de bebidas alcohólicas sin la habilitación Reba.