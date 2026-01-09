La Quebrada ya supera el 70% de ocupación en la temporada

La Quebrada de Humahuaca supera el 70% de ocupación en lo que va de esta temporada turística, ubicándose entre los destinos más visitados del país, según el relevamiento efectuado por el Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo.

Este porcentaje era el que esperaban tanto desde el sector público como del privado, donde están convencidos que el indicador se acrecentará éste fin de semana y a medida que avance enero con sus festividades populares.

Laura Teruel, presidente de la CAT afirmó que se puede apreciar "el comienzo de una buena temporada de verano con índices de ocupación positivos en los principales destinos turísticos del país".

Los primeros datos del OAT muestran alentadores niveles de ocupación y un sostenido movimiento turístico, lo que genera buenas expectativas para las próximas semanas en diferentes destinos turísticos de la Costa Atlántica, Córdoba, el Litoral, Cuyo, el Norte y la Patagonia.

Tilcara y Purmamarca son los principales destinos en la región que más visitantes recibieron desde el inicio del año nuevo, también en Humahuaca se aprecia una permanente llegada de turistas.

Otros indicadores especifican que Mar del Plata inició enero con un piso por encima del 60%; Pinamar supera el 80% con Cariló y Villa Gesell el 84% de ocupación.

Córdoba oscila entre el 75% y el 95%; Villa Carlos Paz el 90% y Santa Rosa de Calamuchita 95%. En el Litoral, Gualeguaychú y Colón están por encima del 80%; Misiones en el orden del 70%.

En el Cuyo, Mendoza se destaca con el 80%; en el Norte del país Tafí del Valle y San Javier en Tucumán marcan por encima del 70%.

En cuanto a la Patagonia, Bariloche supera el 80%, y Villa la Angostura y San Martín de los Antes el 85%.