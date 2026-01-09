Festival de la Caja y la Copla en Humahuaca

Copleros, cuadrillas y erquencheros se reencontrarán hoy en el poblado de La Candelaria (Rodero, a unos 27 kilómetros de Humahuaca), donde desde las 10 se realizará el XL Festival de la Caja y de la Copla, como parte de las festividades populares del Alborozo Humahuaqueño.

En la región es uno de los festivales más convocantes donde las costumbres y tradiciones ancestrales se expresan en toda su esencia, el canto, la gastronomía, la cultura, enmarcan el esperado encuentro comunitario.

La caja y la copla serán protagonistas en la jornada donde también habrá un aire de carnaval y se agradecerá a la Pachamama.