19°
10 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

ABOGADO DENUNCIADO
Verano 2026
Legislatura
QUIRÓFANO MÓVIIL
tucuman
Fútbol Femenino
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud
ABOGADO DENUNCIADO
Verano 2026
Legislatura
QUIRÓFANO MÓVIIL
tucuman
Fútbol Femenino
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
FESTIVAL

Festival de la Caja y la Copla en Humahuaca

Los festejos del tradicional Alborozo atraen a los turistas.

Viernes, 09 de enero de 2026 00:00
IMAGEN ILUSTRATIVA.

Copleros, cuadrillas y erquencheros se reencontrarán hoy en el poblado de La Candelaria (Rodero, a unos 27 kilómetros de Humahuaca), donde desde las 10 se realizará el XL Festival de la Caja y de la Copla, como parte de las festividades populares del Alborozo Humahuaqueño.

En la región es uno de los festivales más convocantes donde las costumbres y tradiciones ancestrales se expresan en toda su esencia, el canto, la gastronomía, la cultura, enmarcan el esperado encuentro comunitario.

La caja y la copla serán protagonistas en la jornada donde también habrá un aire de carnaval y se agradecerá a la Pachamama.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD