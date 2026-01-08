Alta ocupación hotelera en todos los destinos del país

Jujuy como otros destinos turísticos emblemáticos del país, registra un alto porcentaje de visitantes que supera el 75% siendo la Quebrada la región más visitada, y en ella Purmamarca y Tilcara los pueblos con mayor atracción de visitantes.

En el país, Mar del Plata incrementa sus reservas con arribos de último momento. En Pinamar, Villa Carlos Paz y Las Grutas, superan el 90 por ciento. San Martín de los Andes alcanzó el 85 por ciento, y la provincia de Misiones y Tafí del Valle registraron más del 75 por ciento.

Una alta ocupación hotelera se registró en los primeros días del año en diversos destinos de todo el país, con niveles de entre el 75 y el 100% en ciudades emblemáticas del turismo nacional en verano.

"Estamos en el inicio de una temporada espectacular para todo el país, con millones de argentinos recorriendo tanto destinos tradicionales como otros que van surgiendo con fuerza. Y con todo lo que eso significa en cuanto a la generación de puestos de trabajo genuinos y al impulso de las economías regionales", sostuvo el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.

Poblados de los Valles y las Yungas también son centro de atracción, mientras el sector privado espera que el porcentaje se incremente este fin de semana y no decaiga hasta la llegada del carnaval, principalmente en el norte de la provincia donde el movimiento de turistas es pleno a lo largo de las jornadas.