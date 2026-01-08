Inicia mañana el 69° Enero Tilcareño, a pasos del carnaval

Con diferentes actividades durante la jornada, mañana a las 10 en la plaza central del pueblo se inaugurará oficialmente el 69° Enero Tilcareño, aunque varias horas antes se realizarán otras anunciando el tan esperado acontecimiento cultural y tradicional.

El acto protocolar y cultural estará encabezado por la intendente Sonia Pérez junto a prestadores de servicios turísticos y el secretario de Turismo municipal, Elbio Robles, quien lanzará la Temporada turística estival.

Asimismo se hará un homenaje a Remigia Farfán, se efectuará el pasacalle Cuadro coya (a cargo de ballets folclóricos) con el acompañamiento musical de la banda de música Tigres del Norte y la Banda Chalas; Hugo Calisaya recitará una poesía y se darán a conocer las actividades del mes.

Paralelamente en Juella se dictará el Taller de cerámica ancestral y mural; a las 11 en el camping La peña encantada comenzará el III Festival Provincial de Pialada para Mujeres y el XV Festival de Pialada y fogón criollo; y a las 13 en El hornito (Ernesto Padilla 518) será el Primer homenaje a la copla y la tonada vallista.

A las 17 en La isla (Cerro chico) comenzará La playa festival (música electrónica); a las 18.30 ingresará al pueblo la antorcha olímpica iniciando las Olimpiadas veraniegas; y a las 20 en el Centro andino para la educación y la cultura (Belgrano 547) se presentará un concierto del encuentro de mujeres folcloristas Jallala Warmi.

Una presentación especial realizará el grupo de copleras Ecos de la copla, coordinado por Rosana Ruíz, presentando el erke rulo, a la vez invitará a participar en el Primer homenaje a la copla y la tonada vallista, organizado por la cuadrilla La campeada.