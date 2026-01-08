Comenzó la temporada turística veraniega 2026

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, recibió ayer al primer turista de la temporada de verano 2026 que arribó al Aeropuerto Internacional "Gobernador Horacio Guzmán".

Este acontecimiento simbólico, marcó el inicio oficial de la temporada veraniega en la provincia.

En ese contexto, Posadas destacó el crecimiento sostenido del turismo en Jujuy. "Estamos muy contentos, porque los turistas ya están llegando a la provincia y eso se refleja en el aumento del flujo de viajeros y en la ocupación hotelera", describió, y anticipó que "si bien el pico se dará durante el Carnaval, ya estamos viviendo una temporada alta cada vez más consolidada".

Asimismo, resaltó que Jujuy ofrece más de trescientas actividades culturales y turísticas distribuidas en las cuatro regiones, "lo que permite diversificar la propuesta y fomentar una mayor permanencia de los visitantes", acotó.

En ese sentido, refirió que durante 2025 el promedio de pernocte superó las tres noches y, ante esta auspiciosa proyección, destacó que "uno de los principales desafíos es seguir incentivando estadías más prolongadas".

Posadas también subrayó la consolidación de productos turísticos innovadores, tales como el Tren Solar de la Quebrada, la Ruta del Vino y el crecimiento de la gastronomía local, sector que atraviesa un marcado auge con la apertura de nuevos establecimientos en distintos puntos de la provincia.

"Jujuy tiene hoy un posicionamiento muy fuerte a nivel nacional y se constituyó en uno de los destinos que más tracciona el turismo en el norte argentino", señaló, para luego subrayar que "los jujeños ofrecemos una excelente relación precio-calidad, siendo uno de los destinos más accesibles del país, sin resignar calidad, servicios ni prestaciones".

Mejora en ocupación

En cuanto a las perspectivas para las próximas semanas, el ministro destacó que se esperan "muy buenos niveles de ocupación", especialmente a partir de la segunda quincena, con una distribución equilibrada en todas las regiones.

Respecto a la agenda inmediata, adelantó que durante los próximos días acompañará distintas actividades de inicio de temporada en Purmamarca, Maimará y Tilcara, en el marco de la antesala del Enero Tilcareño, además de festivales y propuestas culturales en diversos municipios de la provincia.

Finalmente, el ministro Federico Posadas agradeció el compromiso de los jujeños con el turismo, indicando que "las encuestas reflejan que lo más valorado por quienes nos visitan es la calidez, la hospitalidad y la forma en que nuestra gente recibe al turista".

Amplias propuestas para disfrutar en San Salvador

FUNCIONARIA | GABRIELA CANONIERO, DIRECTORA DE TURISMO MUNICIPAL.

La comuna capitalina presentó una amplia y variada propuesta turística pensada tanto para los visitantes que llegan a la ciudad como para los pobladores de la misma, con actividades gratuitas, circuitos guiados y múltiples opciones culturales, naturales y gastronómicas.

En ese sentido, la directora de Turismo del municipio, Gabriela Canoniero, expresó que, sobre todo, "estamos centrados en actividades de guiados por el casco histórico. Trabajamos con la Asociación de Guías de Turismo y con Ecomuseo, que es un grupo de guías que tienen propuestas súper interesantes para el turista y los ciudadanos de capital, recorren edificios emblemáticos; nosotros tenemos el city tour gratuito a las 10 de la mañana todos los días".

Entre las alternativas que se ofrecen, Canoniero detalló que "hay varias opciones para hacer, como el Xibi Xibi, Cementerio El Salvador, esta vez dos veces por semana por la tarde, los miércoles y los viernes", ampliando así la oferta con recorridos que permiten conocer distintos puntos de interés de la ciudad desde una mirada histórica, cultural y paisajística.

Además, la funcionaria remarcó la promoción de propuestas especialmente pensadas para disfrutar en familia. "Después se promocionan eventos especiales de lugares naturales para hacer con chicos, un lugar emblemático es el Parque Botánico Barón Schuel en barrio Los Perales; se promociona mucho el circuito gastronómico, circuitos de peñas para hacer a la noche en San Salvador".

Respecto a la información e inscripción para los distintos guiados, Canoniero explicó: "Los interesados pueden ingresar a https://turismo.sansalvadordejujuy.gob.ar/, ahí están los requisitos y también van a encontrar un número de teléfono para poder inscribirse; pero pueden llegar directamente a la vieja estación de trenes, ahí se encuentra la Oficina de Información Turística del Paseo de Artesanos. A las 10 de la mañana inicia uno que lo lleva a cabo la Dirección de Turismo, con 10 minutos de antelación ya pueden salir con grupo; y de los demás informarse, porque son con reserva, como el del Cementerio El Salvador o algunos guiados que propuso el Parque Botánico de tarde o de noche".

"En la misma página está toda la información de la parte privada y también en redes de 'Turismo Muni', como Facebook e Instagram, toda la propuesta de verano 2026, todo lo que es enero y febrero", finalizó la funcionaria.