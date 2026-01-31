Animales venenosos: recomendaciones para prevenir picaduras y mordeduras en Jujuy

Con el aumento de las temperaturas, es más frecuente la presencia de animales ponzoñosos como serpientes, arañas y alacranes, en especial en zonas con malezas, piedras, escombros o ambientes donde puedan buscar refugio. Es por ello que El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad ser precavidos y aplicar cuidados en los hogares.

En este contexto, se recomienda reforzar medidas simples de prevención para reducir riesgos en el hogar, en espacios abiertos y durante actividades en zonas rurales.

Entre las acciones clave, se sugiere evitar caminar descalzo en áreas de pasto o piedras, utilizar botas altas y pantalones largos al transitar por lugares con vegetación densa, y no intentar tocar ni atrapar serpientes. También es importante revisar ropa, calzado y sábanas antes de usarlos, especialmente si estuvieron guardados o en contacto con el suelo.

Para evitar picaduras de arañas y alacranes, se aconseja no introducir las manos en huecos, piedras, troncos o lugares oscuros, usar guantes y calzado cerrado al manipular basura u objetos en el piso, mantener la vivienda libre de grietas o espacios donde estos animales puedan esconderse, evitar acumular leña, ladrillos o escombros cerca de la vivienda y observar el piso del baño antes de bañarse.

Además, al realizar actividades al aire libre, es recomendable usar repelente y revisar el cuerpo al finalizar la jornada para detectar posibles lesiones o picaduras. En los campamentos, cerrar bien las carpas durante las horas de descanso y de paseo; no dormir directamente en el suelo; mantener en orden mochilas, bolsas de dormir y otros elementos y liberar de maleza una superficie amplia alrededor de la carpa.

Qué hacer ante una mordedura o picadura en Jujuy

Ante una picadura de araña o alacrán es importante mantener la calma y consultar de inmediato al CAPS u hospital más cercano al domicilio. En el caso de mordedura de serpiente se debe llamar al 107 para la asistencia del SAME. Se recomienda evitar movimientos bruscos, mantener la zona afectada inmóvil, no hacer torniquetes ni succionar la herida.

En caso de ser posible y sin exponerse a un nuevo riesgo, se sugiere tomar una foto o recordar características del animal, ya que esto puede ayudar al equipo de salud a definir el tratamiento adecuado.

Por último, se debe consultar de forma inmediata ante cualquier picadura o mordedura, en especial en niñas y niños, personas mayores o quienes presenten síntomas como dolor intenso, hinchazón, dificultad para respirar, fiebre o decaimiento.