21°
30 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Yuto
Humahuaca
Virgen de la Candelaria
Asentamiento Néstor Kirchner
Por los clubes
Homicidio de Jeremías Monzón
Fundación El Libro
Partido Justicialista
El tiempo en Jujuy
Yuto
Humahuaca
Virgen de la Candelaria
Asentamiento Néstor Kirchner
Por los clubes
Homicidio de Jeremías Monzón
Fundación El Libro
Partido Justicialista
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Continua la alerta amarilla y se extiende hasta el fin de semana

Viernes, 30 de enero de 2026 08:25

Con un cielo mayormente nublado en estos momentos se registra 18°C en la ciudad. La alerta amarilla se extendió hasta el sábado según los datos meteorológicos del tiempo y se esperan lluvias en toda la provincia, con vientos que podrían llegar hasta 10km/h.

Según datos de SMN (Servicio Meteorológico Nacional), este viernes comenzó con una mínima de 17°c y se espera una máxima de 25°C. Es el momento de sacar los paraguas antes de salir de casa ya que se esperan lluvias débiles en las próximas horas.

Con probabilidad de lluvias para el transcurso del día con un 40% y para la noche se intensifica a un 70% y se pronostica tormentas eléctricas. La humedad se mantiene estable con el 80 %.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD