La minería proyecta un 2026 con más inversión

El ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, indicó que están dadas las condiciones para que en 2026 el crecimiento de la actividad minera supere los niveles de desarrollo alcanzados en 2025. En este sentido, destacó el valor que adquiere la flamante cartera de Minería, como órgano funcional estratégico para motorizar el progreso sustentable del sector y, consecuentemente, de la economía local.

"Jujuy es la primera exportadora de litio y hasta hace poco no tenía un Ministerio de Minería, por eso la decisión del gobernador Carlos Sadir fue acertada para jerarquizar al sector minero", indicó y puntualizó que "la minería es una política de estado en Jujuy, que no implica agrandar la estructura estatal". Seguido aclaró que el nuevo Ministerio mantiene la misma estructura de lo que fue como Secretaría.

Explicó además que sus ejes de acción son la sustentabilidad y el control ambiental, destacando que en 2025 se realizaron 138 inspecciones, recorriendo 64.000 kilómetros para realizar esta actividad, lo que marca una gran presencia en territorio y un gran compromiso con la fiscalización minera.

JOSÉ GÓMEZ | MINISTRO DE MINERÍA DE JUJUY

El año pasado se aprobaron 52 estudios de impacto ambiental (EIA), cuando el promedio era de entre 28 y 30 estudios anuales. "Esto representa un gran récord", afirmó para luego destacar que "en la política minera de Jujuy, el control es todo".

"La aprobación de los EIA representa más exploración, más trabajo, más servicios y más proveedores", expresó y precisó que a diciembre pasado el sector registraba 9.900 trabajadores entre directos e indirectos. "Están dadas las condiciones para superar esta cifra en 2026", aseveró.

Panorama prometedor

En otro orden, el funcionario señaló que 2024 fue "un año récord" en inversiones de exploración impulsadas por el litio y comentó que en 2025 esas inversiones "cayeron de la mano del precio internacional del litio a la baja". Sin embargo, anticipó que "este año será bueno", marcado por "la mejora del valor del litio que favorece la inversión en exploración", argumentó.

A fin de ilustrar la marcha imparable de la minería en nuestra provincia, apuntó que "el año pasado comenzó la exploración en cobre y tierras raras" y expresó que "desde ya, los procesos en minería son largos, pero estamos muy motivados de cara a 2026".

Asimismo, Gómez hizo referencia a la importancia de articular esfuerzos con otras áreas de gobierno, con miras a construir capacidad de respuesta a la demanda creciente de las empresas mineras, resaltando el "fuerte trabajo que se hace para integrar la minería con la educación, la salud y el trabajo".

"Las empresas están solicitando personal con experiencia, por eso es clave la preparación de nuestros jóvenes y generar prácticas profesionales a fin de estimular el empleo local", aclaró.

Al hacer referencia a las variables que condicionan la actividad en Jujuy y la región, describió que "es muy difícil el crecimiento minero si no hay rutas en condiciones para el transporte de producción" y detalló que "por la Ruta Nacional 52 transitan 120 camiones diarios con carga minera".

Finalmente, el ministro planteó el desafío de "generar espacios de diálogo y entendimiento que incluyan a todos los actores involucrados en la minería", a los efectos de que "la riqueza de nuestro suelo se traduzca en bienestar y crecimiento para la gente".

Avanza digitalización

ISOLDA CALSINA | EN REUNIÓN CON JOSÉ GÓMEZ Y PABLO BERGESE.

Los ministros de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina y de Minería, José Gómez, junto al secretario de Minería e Hidrocarburos, Pablo Bergese, mantuvieron una reunión para trazar una agenda de trabajo conjunta centrada en la simplificación y digitalización de trámites y expedientes, con el propósito de favorecer las inversiones y generación de empleo.

Al respecto, Gómez valoró esta colaboración: “Es muy importante para nosotros que este año podamos tener digitalizados los trámites de los expedientes de Informe de Impacto Ambiental. Esto nos permitirá trabajar con mayor eficiencia y dar respuestas más rápidas a las demandas de la ciudadanía y de las empresas”. Por su parte, Calsina subrayó el rol estratégico y transversal de su cartera. “Nuestra misión es ser un Ministerio de servicio y acompañamiento en el proceso de mejora e innovación que cada área de gobierno. Este tipo de acciones elevan la calidad de vida de la gente, fomenta inversiones y genera más y mejor trabajo para nuestra provincia”, remarcó.

Cabe destacar que esta iniciativa se enmarca en la transformación digital que impulsa el Gobierno de Jujuy, alineada con los objetivos de eficiencia administrativa y desarrollo sostenible.