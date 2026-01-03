81 operativos de ablación en 2025

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que en las últimas horas del año pasado se realizaron dos nuevos operativos de ablación de órganos en hospitales "Pablo Soria" y "San Roque" de la capital provincial.

De este modo, con un total de 81 procedimientos en 2025 efectuados tanto en el sector público como en el ámbito privado, la Provincia superó su registro del 2024 cuando se concretaron 80 procesos de ablación.

La cartera sanitaria local destacó que cada uno de los operativos de procuración de órganos y tejidos abre numerosas posibilidades de recuperación para las personas de todas las edades que transitan situaciones críticas de salud y se encuentran en lista de espera para un trasplante, tanto en Jujuy como a nivel nacional, ya que la coordinación se ejecuta con protocolos y estándares que permiten la respuesta sanitaria con alcance federal.

La sensibilización de la comunidad, clave para el avance sostenido de la donación de órganos en Jujuy, avanza junto al trabajo continuo de promoción y capacitación en todo el territorio.

Difusión

Por mayor información sobre la temática se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucaijuy), en calle Güemes 1.360 de esta capital, de lunes a viernes de 8 a 14, o bien comunicarse al teléfono 4221228.

También hay que destacar que el Cucaijuy viene participando activamente con stands en los operativos que lleva adelante la cartera sanitaria en distintos puntos de la provincia, en los cuales se brinda todos los detalles de la temática que interesen a la gente y que así lo requiera.