Preocupa la caída de ventas y el cierre de locales

La situación del comercio en Jujuy atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Así lo advirtió Guillermo Bustamante, referente de la Cámara de Comercio de Jujuy, quien describió un escenario marcado por la fuerte caída del consumo, el cierre de locales y una competencia desigual que golpea con especial dureza al sector formal.

Al hacer un balance del cierre de enero y de lo ocurrido durante diciembre, Bustamante fue claro al señalar que las recientes medidas de alivio fiscal anunciadas por el Gobierno provincial no alcanzaron al comercio. "Ojalá se hubiera incluido al sector, pero no fue así. Para el comercio no hubo ninguna exención en Ingresos Brutos, solo una reducción del 50% en el sellado de contratos comerciales, que en la práctica no alivia la situación que estamos viviendo", explicó.

Según el dirigente, el comercio ya venía transitando un contexto complejo desde el año pasado, pero en las últimas semanas el panorama se volvió directamente crítico. "Hoy ya estamos viendo el cierre de negocios, algo que lamentablemente habíamos anticipado. La situación es muy difícil y cada vez más preocupante", sostuvo. Si bien reconoció como positiva la decisión del Gobierno provincial de avanzar en exenciones y bajas impositivas para otros sectores, remarcó que esas medidas no alcanzan para resolver los problemas estructurales del comercio.

Bustamante señaló que desde la Cámara están gestionando una audiencia con el gobernador, con el objetivo de plantear la gravedad del escenario y buscar algún tipo de acompañamiento. "Cualquier alivio fiscal ayuda, pero no es la solución de fondo. El comercio necesita medidas específicas porque la presión que estamos soportando es muy fuerte", precisó.

Uno de los principales factores que agravan la situación es la competencia desleal. Bustamante advirtió que el comercio formal se encuentra "bombardeado por todos lados", tanto por el comercio informal como por las plataformas de venta online que operan sin controles. "Hoy la gente compra por portales donde no hay ningún tipo de control ni pago de impuestos. Eso nos deja en una desigualdad absoluta de condiciones", afirmó.

.

GUILLERMO BUSTAMANTE | DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE JUJUY.

En ese sentido, mencionó el crecimiento de portales internacionales de venta directa y la proliferación de showrooms, ferias y puntos de venta informales en distintos puntos de la provincia. "Se suma todo: ferias, ventas informales, showrooms sin control. Mientras tanto, los únicos permanentemente controlados somos los comercios formales, que tenemos que cumplir con habilitaciones, impuestos, empleo registrado y todas las exigencias legales", expresó.

El impacto de esta situación se traduce directamente en el empleo. Bustamante recordó que el comercio es uno de los principales generadores de trabajo en la provincia. "Somos una actividad que emplea a unas 60 mil personas aproximadamente. Después del Estado, somos uno de los sectores que más empleo genera. Sin embargo, sentimos que quienes deberían protegernos y darnos una mano no lo están haciendo, ni desde el ámbito provincial ni desde el nacional", lamentó.

La caída del consumo es otro de los ejes centrales del diagnóstico. "Estamos esperando el famoso rebote de la actividad interna, pero no pasa nada. El consumo está muy retraído", afirmó. Esta retracción se observa incluso en rubros sensibles como los supermercados y los artículos de primera necesidad, lo que para Bustamante constituye una señal de alerta aún más grave.

El dirigente también vinculó la crisis del comercio con la situación económica general del país. La caída de la industria y de sectores como el textil impacta de manera directa en la actividad comercial. "No es solo un problema provincial, es una condición nacional. Pero en Jujuy se agrava porque somos una provincia de frontera y entra mucho contrabando, sin control, sin facturación y sin pago de impuestos", explicó.

A este contexto se suma el problema inmobiliario. Bustamante explicó que el cierre de locales comerciales ya es visible en el centro de San Salvador de Jujuy y en otras zonas. "Cada vez se ven más negocios vacíos que no se vuelven a alquilar. Hay propietarios que todavía pretenden mantener la lógica de la época inflacionaria, con alquileres muy altos, y eso hace inviable sostener o iniciar un comercio", señaló. En este sentido, consideró que hoy es muy difícil que alguien se arriesgue a emprender una actividad comercial formal sin reglas claras ni seguridad jurídica.

También ocurre en el Interior

La crisis no se limita a esta capital, sino que se replica en toda la provincia. “En el interior la situación es terrible. Hay una reducción de ventas muy importante y muchos comercios ya están dejando de pagar cargas sociales, IVA u otros impuestos. Eso deriva en embargos que terminan complicando toda la cadena de pagos y, en muchos casos, sellan prácticamente el cierre del negocio”, explicó. Además, Guillermo Bustamante puso el foco en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios como una de las causas centrales de la caída del consumo. “Los salarios están desfinanciados y el poder adquisitivo se deterioró mucho.

Mucha gente se financia con tarjeta de crédito y ya tiene los límites saturados. Se paga el mínimo y se genera una bola de nieve que impacta directamente en el consumo”, explicó. Sostuvo que esta situación se refleja en la baja de ventas en prácticamente todos los rubros, incluso en aquellos vinculados a productos esenciales. Para el referente de la Cámara de Comercio, el escenario actual es una advertencia clara.

“Cuando se empiece a ver con más fuerza la caída de la recaudación y el cierre masivo de comercios, recién ahí se van a dar cuenta de lo mal que estaba nuestra actividad. Hoy parece que no se está prestando la atención que el sector necesita”, concluyó.