La II Muestra del Carnaval Jujeño se realizó ayer

La II Muestra del Carnaval Jujeño ayer llenó de color y alegría el Cabildo Histórico. Más de un centenar de participantes llevaron una muestra de identidad y cultura en este evento, en el que se destacaron grupos de baile de tinku, pim pim, carnavalito, saya y caporal, que contagiaron a todos los presentes a tan solo días del inicio del Carnaval 2026.

TODOS LOS RITMOS | CADA REGIÓN DE JUJUY SE VIO REPRESENTADA POR SUS CUERPOS DE DANZAS.

Las cuatro regiones de la provincia presentaron danzas junto a sus comparsas, cargadas de color, música y significado. Copleros y copleras entonaron versos que hablan del terruño, mientras los bailarines plasmaron en cada movimiento historias que trascienden generaciones.

"Es una muestra representativa que va calentando, de alguna forma, el mes de febrero que ya llega con el Jueves de Compadres, el Jueves de Comadres y todo el carnaval en las cuatro regiones de la provincia", expresó Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy. Además, agregó que hay actividades en toda la provincia, con festivales y fiestas patronales que suman más de trescientas propuestas.

El carnaval jujeño no es solo un evento puntual: es la pulsación de una provincia que entiende la fiesta como una forma de estar juntos y de mantener vivas las tradiciones andinas que la sostienen. Cada danza cuenta una historia, cada comparsa representa a un pueblo y cada canto es memoria colectiva.