Posadas firmó convenio de calidad turística con el Icta

La presencia del ministro de Cultura y Turismo de Jujuy garantiza la promoción de la provincia como destino nacional e internacional, integrando la comitiva oficial del país en la Feria Internacional de Turismo en España, que hasta hoy mantendrá sus puertas abiertas.

Desde su apertura el pasado jueves, los visitantes internacionales impulsaron el número de participación registrándose un aumento total del 2,6%. La 46° edición superó las estadísticas de ediciones anteriores, reflejando el dinamismo y el potencial del sector turístico que según los datos de ONU Turismo, alcanzó los 1.523 millones de turistas en todo el mundo el pasado 2025.

Desde su habilitación transcurrieron con notable acogida las actividades profesionales programadas, tanto en las secciones de Fitur Talent y Woman, como en los stands de los 9 pabellones del Recinto Ferial. A la vez se desarrollaron las jornadas profesionales y las actividades programadas: Fitur Screen, Lingua, TechY, KnowHow & Export, Sports, Experience y Fiturnext y, también 4All, Cruises y Lgtb+.

En ese marco, Posadas firmó un convenio de calidad turística con el Instituto Argentino de Calidad Turística (Icta), con la participación de Horacio Reppucci, presidente del Icta y secretario de la Cámara Argentina de Turismo.

El acuerdo tiene como objetivo gestionar, instrumentar y ejecutar los lineamientos del Sistema Argentino de Calidad Turística (Sact) en la provincia, promoviendo la mejora continua en la cadena de valor turística, la elevación de los estándares de servicio y el fortalecimiento de una propuesta turística más competitiva.

Entre las principales líneas de acción se destacan el fomento de la capacitación y actualización técnica de los actores del sector, la formulación y desarrollo de estándares de calidad turística, en articulación con organismos y organizaciones especializadas, y el impulso de la calidad turística como espacio para promover la innovación, la cooperación y la competitividad del sector.