Same reforzó atención a los varados en Jama

El Paso de Jama persiste inhabilitado por decisión de organismos de Chile. Frente al cierre, estipulado por las autoridades del vecino país hasta las 13 del próximo lunes, el Gobierno de Jujuy sostiene el monitoreo de la situación e impulsa gestiones con el objetivo de brindar seguridad y preservar a la población.

La Provincia, a través del Ministerio de Gobierno y la Agencia del Corredor Bioceánico, permanece en diálogo con las autoridades nacionales y chilenas, proponiendo instancias de protocolo de emergencia, para ofrecer respuestas oportunas a la comunidad.

Al momento, permanecen varados en el lado argentino al menos 95 camiones, 35 automóviles, 3 colectivos y 3 motocicletas, de acuerdo a la administración de la Aduana de Jujuy.

Cabe recordar que las autoridades chilenas resolvieron mantener inhabilitado el tránsito en el tramo comprendido entre el kilómetro 43 de la Ruta CH-27 y el Paso Fronterizo Jama, disponiendo el cierre de ambos pasos fronterizos para todo tipo de vehículos, tanto de ingreso como de salida. Desde la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales destacaron que el personal argentino asignado al Paso de Jama continúa trabajando en su horario habitual, atento a cualquier modificación que pudiera surgir y coordinando acciones con las autoridades competentes.

Como en cada temporada de verano, Same Jujuy reforzó la atención en el Paso de Jama. Con móviles de alta complejidad, personal sanitario y conductores especializados, la Provincia da respuesta a una demanda ahora multiplicada por el cierre del paso. "Quedaron varados varios colectivos en el paso fronterizo y las atenciones subieron exponencialmente en el lugar. Durante las 24 horas se brindó atención a todas las personas", informó Guillermo Cárdenas, subdirector del Same. "Generalmente realizamos 90 atenciones diarias y en esta oportunidad, cuando se cerró el paso, se elevaron a entre 200 y 250 atenciones de diferente índole", explicó. "Tuvimos que derivar pacientes hacia el hospital de Susques por mal agudo de montaña", precisó sobre las actuaciones.