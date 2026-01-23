24°
23 de Enero,  Jujuy, Argentina
Compartirá el escenario con destacados folcloristas locales e invitados como La Cantada

Tomás Lipán en el 69° Enero

Deleitará mañana con su voz a tilcareños y turistas en el festival.

Viernes, 23 de enero de 2026 00:00
Preferencia | Lipán gusta de Tilcara como de Purmamarca.

El segundo Festival del 69° Enero Tilcareño mañana en el Tinglado municipal comenzará a las 20 siendo las figuras centrales de la noche el purmamarqueño Tomás Lipán, La cantada, Los criollos y El changuito yuteño.

La nueva presencia de La voz de Purmamarca, despertó mucha atención entre el público que no sólo admira su canto, sino que también lo valora como muy buena persona que lleva a todos lados la representación de Jujuy y la Quebrada.

También subirán al escenario: la solista Inalem, Pía García y su conjunto, los ballets Luna cautiva, Fraternidad danza pasión, Virgen de Urkupiña, y Maimará; la Cuadrilla La campeada de los Valles, Los tilcaras, y Los hermanos Velásquez.

El arisco Lamas, también se presentará como Rodolfo Zerpa, Tati Domínguez, y Tomás Lipán que tiene horario de actuación a las 0.30, luego se presentarán El changuito yuteño, Los criollos (a las 2.15) y La cantada pondrá punto final al festival siendo las 3.15.

El de mañana será el último festival folclórico que ofrecerá el programa del Enero Tilcareño, que además se encamina hacia su cierre el próximo finde.

 

