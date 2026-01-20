Atropellan a una mujer en el centro de San Salvador

Una mujer resultó herida este miércoles tras ser atropellada por un automóvil en la calle San Martín, entre las intersecciones de Necochea y Balcarce, en el centro de San Salvador de Jujuy.

El hecho provocó la interrupción total del tránsito en la zona, generando congestión vehicular. Personal médico y de seguridad acudieron al lugar para asistir a la mujer.

Según la primera declaración del conductor del vehículo implicado, la mujer cruzó la calzada por la mitad de la cuadra y no le dio tiempo a realizar una maniobra para evitar el impacto.

Se espera más información en las próximas horas.