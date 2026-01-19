25 años del Festival del Queso y la Cabra

Desde el principio hasta el final, el baile y la presencia de folcloristas no se detuvo, tampoco la copleada, y la instancia central que fue la elección del mejor queso y la mejor cabra lechera y reproductor, mantuvieron al público muy ocupado en el 25° Festival del Queso y la Cabra, el último sábado en Chorrillos, Humahuaca.

La convocatoria lograda demostró una vez más que es una de las propuestas más importantes que posee el Alborozo Humahuaqueño, donde se reafirma la cultura de la comunidad aborigen y se anticipa la alegría del carnaval. En ella también se revaloriza la tarea diaria que realizan los productores de cabras y elaboradores de quesos, los más ricos de la región.

IDENTIDAD | DÚO CUEVITAS Y EL HERENCIERO, DE PALCA DE APARZO.

Pero también son elogiados los cocineros populares que ofrecen comidas que deleitan al paladar, elaboradores de licores que sólo se encuentran ahí, hacedores culturales que conservan la identidad de la comunidad, despejando cualquier duda que la herencia de los ancestros afronte el más mínimo intento de avasallamiento.

El compromiso y la colaboración de la intendente Karina Paniagua a esa como a otras comunidades que abarca su municipio, es esencial no sólo en esta época de muchas festividades populares por la proximidad del carnaval y el tiempo de las cosechas, sino también el resto del año donde las necesidades surgen y en cantidad.

APLAUDIDO | HACHEROS DEL CHAMAMÉ AMPLIAMENTE ACEPTADO.

En esta edición Flavia Mamani ganó el primer premio por su queso, segunda fue Francisca Burgos, y tercera Estrella Méndez; Dumbo (de María Chiliguay) ganó como el mejor chivo reproductor; y Hermosa, fue premiada como la mejor cabra lechera.

Como en otros años la Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a cargo de Félix Pérez, colaboró con la comunidad aborigen de Chorrillos.

Folcloristas, copleros, cajeros, productores, gastronómicos y turistas, finalizaron una jornada agotadora, pero realmente placentera por vivenciar las costumbres y tradiciones de la comunidad quebradeña.

CEREMONIA | KARINA PANIAGUA Y JOSÉ BÁRCENA CHAYAN A LA PACHAMAMA.

CONCURSANTES | QUESERAS OFRECIERON SUS DIFERENTES VARIEDADES DE ELABORACIONES LÁCTEAS.

JURADO | CARLOS LUQUE, DIEGO GARCÍA GOYENA Y GABRIELA SAAB.