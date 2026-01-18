Ropa artesanal tilcareña

El desfile de moda de ropa artesanal, donde intervendrán artesanas del Instituto de Desarrollo Indígena Tilcara, de los Talleres Libres de Artes y Artesanías, y del Grupo Flor de Cardón, se realizará mañana desde las 18 en la plaza "Coronel Manuel Álvarez Prado" de Tilcara.

Como parte del programa del Enero Tilcareño, las mujeres artesanas tejedoras mostrarán chulos, polleras, bufandas, ponchos, boinas, chales, pulóveres, pantalones, chalecos, y otros tejidos con hilo de lana y fibra de llama con diseños exclusivos que lucirán jóvenes del pueblo.

Las artesanas del pueblo crean y diseñan prendas de vestir logrando un producto auténtico y de muy buena calidad, preservando las técnicas tradicionales de la región. Asimismo mantienen viva la costumbre y transmiten sus conocimientos a otras mujeres.

La pasarela de mañana permitirá también conocer al artesanado tilcareño que conserva la tradición del tejido, la mayoría de las mujeres están agrupadas y juntas tejen (a dos agujas y telar) colaborándose para afrontar las necesidades diarias con lo que obtienen de sus tejidos.

En esta temporada de vacaciones las artesanas aprovechan para mostrar y vender sus tejidos; asimismo la municipalidad incentiva la tarea dictando talleres asegurando que la tradición no se pierda. Y el desfile de mañana es también otro aporte para sostener la identidad cultural.