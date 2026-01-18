Cambios en el decreto del proyecto "Conciencia Animal"

El Gobierno provincial modificó el Decreto 2.836, dictado en mayo del año pasado y que implementó el proyecto "Conciencia Animal", que tiene como único objetivo la realización de castraciones y vacunaciones antirrábicas masivas y gratuitas de caninos y felinos.

Dicho proyecto solo es aplicable para caninos y felinos que tengan tutores de bajos recursos, de rescatistas independientes, fundaciones, asociaciones y proteccionistas independientes. En el caso de las cirugías, solo se podrán hacer en el Centro de Castraciones Ana Ríos, ubicado en los predios del Hogar San Roque, en los Centros de Participación Vecinal (CPV), Centro Integrador Comunitario (CIC), Centros Vecinales y todo lugar que sea adaptable para realizar las prácticas quirúrgicas, además de las veterinarias privadas de la Provincia de Jujuy que se adhieran al presente proyecto.

En el nuevo Decreto 4.411, publicado en el Boletín Oficial, se autorizó al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción la firma, a través de la Dirección Provincial de Relaciones Institucionales, de un convenio por cada jornada con el médico veterinario a cargo de la misma, reconociéndole en concepto de asistencia un valor de $15.000 por castración y $5.000 por vacunación antirrábica, atento a que los médicos veterinarios proveen el total de los insumos para dichas prácticas.

Además se facultó a la Dirección Provincial de Relaciones Institucionales dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a realizar los ajustes en los valores considerando el índice de precios al consumidor de cada año o cuando lo crea necesario, como también dictar las normativas interpretativas y operativas necesarias para la ejecución del proyecto de referencia.

El proyecto "Conciencia Animal" fue presentado por asociaciones, fundaciones, rescatistas independientes, veterinarias, distintos actores de la sociedad y la adhesión del Círculo Veterinario de la Provincia, que realizan ingentes esfuerzos en el cuidado, dedicación, empatía y respeto hacia los animales de compañía, por su condición de seres sintientes.

Tiene como premisa la implementación de vacunaciones antirrábicas y castraciones masivas gratuitas de felinos y caninos, con el fin de mejorar el estado sanitario y bienestar de los mismos y de la comunidad en general.

Debido a la alta tasa de reproducción descontrolada de la población animal callejera y/o bajo el cuidado de tutores irresponsables, el Gobierno provincial ha decidido abordar esta problemática como una cuestión prioritaria de salubridad pública. La proliferación excesiva de animales en el entorno urbano no solo genera condiciones insalubres, sino que también aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, como la rabia, entre otras, poniendo en peligro la salud de la ciudadanía, se fundamentó.

También consideró conveniente que desde las instituciones educativas de todos los niveles, se realicen campañas de concientización referentes al cuidado responsable y sanidad de caninos y felinos.

Por otra parte, se solicitó la colaboración activa y el compromiso de los municipios y comisiones municipales con la finalidad de organizar las campañas de castración y vacunación antirrábica en forma estratégica, temprana, masiva, sistemática, extendidas en el tiempo, abarcativas y gratuitas para los destinatarios del presente proyecto.