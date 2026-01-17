Se incendió un camión que llevaba pollos vivos en el acceso a Salta

Un camión se incendió durante la madrugada de hoy sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 13, en inmediaciones del antiguo peaje, en el acceso a la ciudad de Salta. El hecho generó alarma entre los conductores que circulaban por la zona, ya que las llamas eran visibles a varios metros de distancia.

Las imágenes del siniestro fueron registradas por personas que pasaban por el lugar y muestran cómo el fuego se habría originado en la cabina del vehículo, propagándose rápidamente.

Según testimonios de quienes transitaban por el sector, la magnitud del incendio obligó a extremar las precauciones al ingresar a la capital salteña. Personal de Bomberos trabajó en el lugar para sofocar las llamas, mientras que efectivos de la Policía de Salta permanecen custodiando la zona.

Hasta el momento no se emitió un informe oficial sobre las causas del siniestro ni sobre el estado de salud del conductor. De manera extraoficial, trascendió que no habría personas heridas.

Asimismo, hasta hace algunas horas continuaban las tareas en el lugar con los restos del camión, que aparentemente transportaba pollos vivos al momento del incendio. Se espera que en el transcurso del día la Jefatura de Policía brinde información oficial y los resultados de las pericias preliminares para determinar si el fuego se debió a una falla mecánica o eléctrica.