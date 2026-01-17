V Congreso Internacional de Mujeres Conductoras en Jujuy

El intendente Raúl Jorge recibió la visita de la comisión directiva de la Asociación de Mujeres Taxistas de Jujuy, que estará a cargo de la organización y logística del V Congreso Internacional de Mujeres Conductoras a realizarse el 5, 6 y 7 de mayo en esta capital. El municipio pondrá a disposición de las organizadoras todo el equipo de trabajo y la disponibilidad de los centros culturales para que la ciudad sea la mejor anfitriona en un evento que tendrá conductoras de diferentes puntos del país, con la participación especial de una delegación de Bolivia.

En ese sentido, el intendente Jorge expresó la voluntad de colaboración del municipio para que la organización del congreso se realice de la mejor manera. "Este congreso contará con todo el apoyo del municipio para que sea un éxito, ya que tendrá una convocatoria internacional. Estamos totalmente predispuestos y a la vez las felicitamos por la asociación que formaron y todo lo que están logrando de manera ordenada con su personería jurídica, ahora con una aplicación y su predisposición para seguir brindando servicios de calidad".

En cuanto, al trabajo que viene realizando la Asociación de Mujeres Taxistas, Jorge destacó la iniciativa para seguir difundiendo sus servicios. "Es interesante lo que están haciendo nuestras mujeres taxistas, utilizando otros mecanismos para difundir su trabajo y la seguridad que ellas brindan a través de una aplicación exclusivamente dedicada a la seguridad de las mujeres, otorgando un movimiento importante en el transporte especial y diferencial de la ciudad".

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, mencionó el compromiso del municipio desde el 2010, con la creación de la primera Escuela de Conductoras de Ómnibus a nivel nacional. "El hecho de que se vaya incorporando la mujer en el servicio del transporte alternativo tiene una plusvalía importante por el lugar que vienen ocupando en las diferentes empresas. Hoy podemos mencionar que tenemos conductoras manejando camiones, mujeres motoristas en tránsito, lo que va marcando la política de estado y la gran apertura de mente respecto de los cambios que viene marcando la sociedad y de parte del intendente Jorge y todo el equipo de trabajo".

Por último, la presidenta de la asociación, Rocío Pérez, indicó la importancia que tiene para su institución y para el colectivo de mujeres la realización del congreso internacional. "Estamos en plena organización y queríamos comentarle al intendente Jorge nuestras intenciones y nuestro trabajo como conductoras nucleadas en la capital con nuestro servicio especial de mujer para mujer y el programa que tenemos armado para recibir a conductoras de diferentes lugares del país y del ámbito internacional", finalizó.