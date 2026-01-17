Ludopatía, pantallas y apuestas

La adicción al juego existe desde siempre. Apostar, arriesgar, tentar al azar ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy no tiene precedentes. Nunca fue tan fácil apostar, perder y volver a apostar. Hoy, transformarse en ludópata está a apenas un par de clics.

Del tablero de ajedrez a las mesas de póker, y de ahí al consultorio, vi todas las caras del juego. Y lo que observo en la actualidad es una problemática que crece de forma acelerada y sin un contrapeso real. Antes, las apuestas estaban limitadas a espacios concretos: casinos, bingos, loterías o circuitos ilegales. Hoy, las nuevas tecnologías convirtieron al juego en una oferta permanente, disponible las 24 horas y accesible desde cualquier celular.

Las grandes empresas deportivas refuerzan este fenómeno con publicidades impactantes, muchas veces protagonizadas por figuras famosas y deportistas reconocidos. La normalización del juego se expande sin que exista una estrategia preventiva fuerte que explique de qué se trata realmente esta adicción y cuáles son sus consecuencias.

Trabajo como psicólogo desde hace años. En mi carrera deportiva gané tres títulos mundiales de ajedrez, me fue bien jugando al póker y estuve rodeado de apostadores. Todo ese recorrido personal, sumado a la experiencia clínica y a las teorías psicológicas, me permitió comprender la profundidad de esta problemática. Lamentablemente, cuando una persona llega al consultorio, muchas veces ya cayó en la trampa. Aun así, es importante decirlo con claridad: de la ludopatía se sale. No es fácil, pero es posible recuperarse totalmente.

Tres pilares para enfrentar la ludopatía

Para abordar esta adicción es fundamental trabajar sobre tres pilares centrales. El primero es la prevención, educar antes de que el problema aparezca. Charlas, cursos y campañas de alerta deberían ser impulsadas desde el Estado para informar y concientizar.

El segundo pilar es la capacitación. Si bien en Argentina existen buenos profesionales en el abordaje de adicciones como el alcohol o el tabaco, son pocos los especialistas formados específicamente en adicción al juego. La carrera de Psicología debería incorporar espacios dedicados exclusivamente a esta problemática, y también es clave formar a padres y docentes.

El tercer pilar es la atención, difundiendo de manera clara y accesible los canales de ayuda disponibles para quienes ya están atravesados por la adicción.

Alertas tempranas y una trampa frecuente

A la ludopatía se llega, en general, por dos grandes motivos: la fantasía de ganar dinero fácil y la necesidad de evadir problemas personales, emocionales o familiares, encontrando en el juego un refugio engañoso.

Existen señales de alerta que pueden observarse tanto en la conducta propia como en la de familiares o amigos. El aislamiento, la ansiedad y los trastornos del sueño aparecen rápidamente a medida que la persona se involucra más con el juego. A esto se suma una trampa muy común: la ilusión de control, el pensamiento erróneo, pero automático, de que "esta vez sí" se va a poder manejar la situación.

Una problemática que atraviesa edades

Las cifras son alarmantes. En estudiantes de nivel secundario, entre los 12 y los 18 años, se estima que el 50% apostó alguna vez y que entre el 20 y el 30% lo hace con regularidad. En el consultorio, atiendo pacientes desde los 8 años hasta adultos mayores. La ludopatía no discrimina edad.

Las ofertas son tan variadas como destructivas: apuestas deportivas, tragamonedas, ruletas online, casinos virtuales y hasta juegos infantiles que requieren dinero para acceder a cajas de recompensa. El denominador común es siempre el mismo: la promesa de ganar y la certeza de perder.

Hablar de ludopatía es una responsabilidad social. Abramos los ojos, miremos a nuestros niños y adolescentes, y entendamos que corremos desde atrás y con una desventaja enorme. No podemos quedarnos de brazos cruzados.