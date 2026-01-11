Subas entre diciembre y enero en frutas y verduras

Las subas de precios más marcadas en verduras fueron de la cebolla, papa, morrones y zapallo.

Entre el 9 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, el Mercado de Concentración y Abasto y el Mercado "Hipólito Yrigoyen" de la zona exterminal de ómnibus mostraron una serie de aumentos en la mayoría de las verduras. La cebolla morada, papa y morrones tuvieron las mayores subas, y entre las frutas, la uva, pera y manzana, bajando el limón.

Comparando los precios relevados por El Tribuno de Jujuy el pasado 9 de diciembre, cuando se acercaban las fiestas, época en que suelen aplicarse aumentos a nivel nacional, la variación registrada en otro relevamiento el pasado 6 de enero resultó en aumentos de las verduras, con subas marcadas. La cebolla blanca pasó de 600 a 1.000 pesos el kilo, mientras que la cebolla morada registró uno de los mayores saltos, al subir de aproximadamente de 500 a 2.000 pesos el kilo.

Mientras la papa, que a principios de diciembre se conseguía a unos $333 el kilo porque se ofertaba a 3 kilos por $1.000, ahora uno cuesta 1.000 pesos, al igual que la zanahoria que subió, ya que se vendía el kilo y medio a 1.000 pesos y ahora solo el kilo a $1000. También aumentaron la berenjena, que pasó de 1.000 a 1.400 pesos, el zapallo en sus distintas variedades, que subió del kilo y medio a $1.000 y ahora está entre 1.200 y $1.500, y el morrón rojo subió de 1.000 hasta 3.000 pesos el kilo (el verde de 800 a $2.000).

En tanto el tomate fue uno de los pocos productos que mostró una baja, al pasar de 1.500 pesos el kilo en diciembre a un rango de entre 1.000 y 1.400 el kilo en enero, mientras que el zapallito se mantuvo relativamente estable, con leves variaciones, ya que algunos lo venden a 1.000 pesos como en diciembre y otros llegan a 1.500 pesos.

En frutas, el comportamiento fue variado también. Se registraron aumentos en la manzana, que pasó de 3.000 a $3.500 roja y verde de 3.500 a $4.000 el kilo, y en la pera que subió de 3.500 a 4.500 pesos. La uva duplicó su valor en algunos casos, al pasar de $2.000 el kilo y ahora está entre 4.000 y $5.000 el kilo, mientras que el melón entero subió de 4.000 a $6.000 y la cereza pasó de 10.000 a $14.000 el kilo.

Entre las bajas, la más notoria fue la de la banana, que de $3.500 la docena descendió a valores de entre 2.200 y $3.000 la docena, también dependiendo del tipo y tamaño. El pelón y el durazno se mantuvieron estables, con leves oscilaciones en algunos casos con un incremento que en algunos puestos pasó de 3.000 a 3.500 pesos. El mango experimentó una reciente disminución dentro de enero, ya que llegaba a 4.000 y ahora se encuentra hasta $2.500 el kilo.

En términos generales, el relevamiento de El Tribuno de Jujuy en ambos mercados indica que las verduras registraron incrementos promedio que van del 40 al 100% en algunos casos, con picos mucho mayores en productos puntuales como la cebolla morada y la papa, que prácticamente triplicaron su valor.

En frutas, las subas se ubicaron en un rango estimado de entre el 15 y el 80%, destacándose la uva y la cereza entre las mayores alzas, que suelen ser de mayor consumo para las fiestas, mientras que la banana mostró una baja cercana al 20%.

El balance general confirma que en poco menos de un mes, los aumentos superaron ampliamente a las bajas, propias de fin de año por el mayor consumo.

