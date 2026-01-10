Canedi pidió reforma electoral transparente y sin acuerdos de cúpula

El diputado provincial y presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de Jujuy, Federico Canedi, sostuvo que no acompañará cambios superficiales en la propuesta de reforma electoral que presentó el último jueves el oficialismo en conferencia de prensa, y remarcó que la transparencia es una condición básica para fortalecer la democracia.

El diputado provincial Federico Canedi, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de Jujuy, se refirió al debate sobre una posible reforma del sistema electoral y afirmó que su postura será clara y firme frente a cualquier intento de avanzar con modificaciones que no resuelvan los problemas de fondo.

"Asumo mi responsabilidad institucional con absoluta claridad. No voy a avalar reformas superficiales ni acuerdos de cúpula que busquen maquillar los problemas sin resolverlos de fondo", expresó el legislador.

En ese sentido, sostuvo que la discusión debe derivar en una reforma "técnicamente sólida, fiscalmente responsable y jurídicamente transparente, sin trampas ni atajos", y remarcó la necesidad de garantizar reglas claras para toda la ciudadanía.

"Mi compromiso es trabajar desde la Legislatura para asegurar un sistema electoral con igualdad de condiciones y pleno respeto por la decisión de cada familia jujeña. La democracia no se administra desde el poder: se fortalece respetando el voto y construyendo instituciones creíbles", señaló.

Finalmente, el diputado provincial de LLA afirmó que acompañará toda iniciativa que avance en esa dirección y advirtió que será firme ante cualquier intento de preservar privilegios del pasado. "La transparencia electoral no es negociable. Es una condición básica para una democracia verdadera", concluyó.