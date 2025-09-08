Premio Ledesma: comienza la muestra de arte infantil

El Centro de Arte Joven Andino (CAJA) se vestirá de color y creatividad con la inauguración de la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025, que se realizará este miércoles 10 de septiembre a las 18 en su sede de Alvear 534. El acto de apertura incluirá la ceremonia de entrega de premios a los niños y niñas ganadores del certamen, que este año batió un récord de participación con 642 obras recibidas.

La iniciativa, organizada de manera conjunta por la empresa Ledesma y el Ministerio de Educación de la provincia, a través de la Modalidad de Educación Artística, convocó a estudiantes de entre 9 y 12 años de escuelas primarias de gestión estatal y privada de todos los rincones de Jujuy. La disciplina de este año fue la pintura, y las piezas exhibidas fueron creadas con una diversidad de técnicas como óleo, acrílico, acuarela, témpera, lápices de colores y collage.

La muestra es el resultado de un proceso que puso en evidencia el talento, la creatividad y la sensibilidad artística de los niños jujeños, representando una ventana a la imaginación y la perspectiva de las nuevas generaciones. La exposición permanecerá abierta al público después de la inauguración, ofreciendo una oportunidad única para que la comunidad aprecie el esplendor del arte infantil local.

Ganadores y distinciones

El primer premio del certamen fue para Iris Jazmín Illesca, de la Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”. Además, se otorgó un Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales al profesor Hugo Daniel Arjona, reconociendo la fundamental labor de los docentes en la formación artística.

El podio lo completaron Valentino Paz de la Escuela N° 207 “Armando Pío Martijena” (segundo premio) y Morena Aylin Duran, también de la Escuela N° 435 (tercer premio). El cuarto premio fue para Abril Ángeles Armella de la Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires”.

El jurado también decidió otorgar menciones especiales a seis jóvenes artistas por la calidad de sus trabajos: Gustavo Casimiro (Esc. N° 462, Tumbaya), José Ernesto Rey Campero (Colegio Los Lapachos), Ximena Abigail Molina (Esc. N° 468, Alto Comedero), Tiara Jazmín Cruz (Esc. N°418 “Eva Perón”), Jonatan Gamaliel Ortega (Esc. N° 8 “Escolástico Zegada” – mención técnica) y Morena Luciana Valdiviezo (Escuela Normal).