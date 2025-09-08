Otra destacada cita del mundo animé

La pasión por el animé se fusionó ayer con la solidaridad en la FunnAnimé que se realizó en la exestación de trenes. Para ingresar al evento; que reúne lo mejor del animé, el cosplay, el manga y la cultura japonesa; los jujeños donaron un alimento no perecedero a Rotaract Corazones de Acero de Palpalá.
El amplio predio capitalino albergó gran cantidad de emprendedores que ofrecieron productos tan variados como indumentaria, impresiones 3D de personajes, photocards, llaveros, pins, muñecos y se pudo matizar con una visita a los locales gastronómicos de inspiración oriental.
Entre quienes disfrutaban de la propuesta se destacaron los jóvenes de los barrios Malvinas y Alto Comedero que emularon a sus personajes favoritos Enjin de Gachiakuta, Six y Soap. Esta vez no compitieron pero dijeron presente.