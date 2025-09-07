¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PRIMERA NACIONAL

El lobo jujeño cayó en Mendoza y perdió la punta en el minuto final

Imanol González, a los 46' del segundo tiempo, le dio el triunfo al mensana por 1-0.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 15:52

En un giro dramático en los instantes finales del partido, Gimnasia de Mendoza se impuso por 1-0 sobre Gimnasia de Jujuy en un duelo clave por el liderazgo de la Zona B. El tanto de la victoria lo anotó Imanol González cuando el partido parecía encaminado hacia el empate, concretando una jugada a los 46' del 2 T.

Con este resultado, Gimnasia de Mendoza suma tres puntos cruciales y alcanza los 56, arrebatándole el primer lugar al Lobo Jujeño, que se queda con 54.

El partido, que se había mantenido parejo y sin goles durante casi toda su duración, definió su suerte en el último suspiro, dándole una victoria agónica al equipo local.

La transmisión del encuentro estuvo a cargo de Tiempo de Cancha, a través del streaming de El Tribuno de Jujuy: https://www.youtube.com/watch?v=E8FJp55YzAA

