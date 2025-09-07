¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

Incendio en un conventillo de La Boca: Hay un muerto y varios heridos

Dos mujeres de 20 y 38 años recibieron oxígeno por inhalación de humo.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 17:52
INCENDIO EN UN CONVENTILLO

Un hombre en silla de ruedas incendió un conventillo y murió este dmingo en el barrio porteño de La Boca, mientras que personal del SAME debió socorrer a 5 mujeres y 3 hombres por inhalación de humo. 

Fuentes policiales informaron que el autor del siniestro fue hallado a tres metros del acceso al inmueble ubicado en Wenceslao Villafañe al 400, entre avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez.

Según se supo, el implicado había intentado prender fuego el lugar hace una semana.

Del total de asistidos, una persona fue trasladada al Hospital Argerich.

El foco ígneo se desarrolló en un predio de 20 por 60 metros (donde viven unas 13 familias), mientras que en la parte frontal se encuentra un conventillo de 20 por 30 metros.

Bomberos de la Ciudad constataron que las llamas se iniciaron en la planta baja de forma generalizada y las dotaciones utilizaron varias líneas de agua en el frente, el lateral derecho y el contrafrente a fin de controlar la situación.

