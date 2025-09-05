Viernes fresco en San Salvador de Jujuy

Por fin es viernes y el último día hábil de la semana comenzó con una leve llovizna en San Salvador de Jujuy y una temperatura de 9 grados. Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera para hoy una temperatura máxima de 16 grados,

En la zona de los valles es probable que la temperatura máxima alcance los 18 grados.

En Humahuaca será un día con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 19 grados in probabilidades de lluvias según lo informa el organismo nacional.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca el día comenzó con 1 grados bajo cero y se anticipa para hoy una temperatura máxima de 19 grados con cielo parcialmente nublado.