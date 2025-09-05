Tumbaya elige embajadora

La localidad de Tumbaya se prepara para vivir una de sus jornadas más brillantes y emotivas. Hoy, a partir de las 15, el Colegio Secundario N°51 "San Miguel de los Colorados" se convertirá en el epicentro de la elección de la nueva Embajadora 2025, un evento enmarcado en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) que llenará de alegría al departamento Tumbaya.

La localidad de Tumbaya se prepara para vivir una de sus jornadas más brillantes y emotivas. Hoy, a partir de las 15, el Colegio Secundario N°51 "San Miguel de los Colorados" se convertirá en el epicentro de la elección de la nueva Embajadora 2025, un evento enmarcado en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) que llenará de alegría al departamento Tumbaya.

La elegida representará a ese departamento en la elección de la Representante provincial, a realizarse en Ciudad Cultural el 22 del corriente.

La fiesta de hoy pondrá punto final al reinado de Rosario Rojas, quien durante todo el 2024 representó con dedicación a la localidad y quien realizará su despedida oficial, dejando el trono vacante para su digna sucesora.

Las aspirantes al cetro departamental son: Elizabeth Espindola, del Colegio N°1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán; Georgina Puca, anfitriona de la velada por el Colegio Secundario N°51 "San Miguel de los Colorados"; Yasmín Méndez Nogueira, del Bachillerato Provincial N°18 "Héctor H. Cazón" de Purmamarca; y Sofía Arjona de la E.P.A. N°9 de El Moreno. Juntas vivirán una velada de pura juventud y alegría, cargada de emoción y elegancia.

Pero la velada no solo coronará a la nueva embajadora. La gran fiesta se complementa con la esperada elección del "Chico 10" del departamento quebradeño.

Los jóvenes en carrera son: Isaac Alancay, representante del Colegio Secundario N°51 "San Miguel de los Colorados"; Nazareno Valdiviezo, del Bachillerato Provincial N°18 "Héctor H. Cazón" de Purmamarca; Jesús Luzco de la E.P.A. N°9 de El Moreno, y Ronaldo Torres del Colegio N°1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán.

Se anticipa, así, una tarde mágica donde la música, los colores de los vestidos y la emoción de los jóvenes se fusionarán. Tumbaya se dispone a celebrar una vez más el espíritu estudiantil, en una fiesta que promete quedar grabada en la memoria de toda la comunidad.