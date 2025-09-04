Creación de controladores del estacionamiento tarifado

En la sesión ordinaria de ayer, el Concejo Deliberante capitalino aprobó, por unanimidad, la creación del Cuerpo de Controladores del Estacionamiento Medido de la Ciudad, que tendrá por objeto el control del efectivo pago del canon de ocupación de la zona pública por aparcamiento y la confección de las actas de infracción en el caso de que no se abone la tarifa.

La norma establece en uno de sus artículos, la autorización al Departamento Ejecutivo para afectar personal de la planta municipal al mencionado Cuerpo de Controladores, debidamente identificado y previa capacitación.

El titular del Concejo, Lisandro Aguiar, destacó: "Este cuerpo no implica una erogación extra por parte del municipio, quita de alguna manera la función del control del estacionamiento medido a los inspectores de tránsito. La idea es que podamos -a través de esta ordenanza- volcar a todo el cuerpo de inspectores de tránsito a su tarea primordial, que es la seguridad vial. Así que con esta herramienta, que incluso ha sido consensuada con el gremio y los distintos actores, creemos que será importante para que los inspectores estén dispuestos en las esquinas o ayudando a cruzar a adultos mayores y niños las sendas peatonales, cumpliendo otra función que es controlar la doble fila, el semáforo en rojo, que siento que es la función primordial", agregó el edil.

También informó que se aprobó la posibilidad de conformar un "chatbot" para la ciudad, "como una herramienta tecnológica más para brindar servicios a los vecinos. La verdad es que estamos muy contentos de cómo está funcionando la aplicación Vía Parking, incluso con nuevas interfaces que dan la posibilidad de informar a los usuarios sobre algunos cortes de calle, por ejemplo. Queremos seguir avanzando en otros sentidos y esta posibilidad, a través de Whatsapp y diversas aplicaciones, de alguna manera ir interactuando entre el vecino y la Municipalidad, me parece muy importante".

Asimismo, Aguiar destacó que el pliego de licitación para el sistema del transporte de pasajeros va a ocupar al Concejo en lo que queda del año. "Vamos a darnos unas semanas para que los distintos concejales puedan analizarlo, una vez que lo hagan vamos a reunir a la comisión y definir cuál va a ser el proceso participativo para tratarlo y aprobarlo antes de fin de año", indicó.