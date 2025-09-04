¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

4 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
51 operativos de ablación de órganos en lo que va del año

En los últimos días se concretaron tres, uno de ellos en San Pedro.

Jueves, 04 de septiembre de 2025 00:00

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó que gracias a un enorme trabajo que se despliega de manera permanente, con equipos profesionales altamente capacitados y un sistema articulado y con capacidad instalada en el que intervienen diferentes áreas e instituciones, la Provincia concretó tres nuevos operativos de ablación en hospitales "Guillermo Páterson" de San Pedro y "Pablo Soria" y "San Roque" de la capital, lo que se traduce en un total de 51 procedimientos en el transcurso de 2025.

La cartera sanitaria reiteró que cada operativo de ablación permite multiplicar las oportunidades de recuperación a personas de todas las edades que transitan situaciones críticas de salud y requieren un trasplante.

Para ello, es fundamental la sensibilización de la comunidad en su conjunto sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos que constituye un acto solidario y una práctica que el sistema de salud desde los ámbitos público y privado desarrolla en cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad y calidad.

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucaijuy) en Güemes 1.360 de esta ciudad capital, de lunes a viernes de 8 a 12, o comunicarse al 4221228.

 

