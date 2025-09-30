Avanzan cordón cuneta y regularización dominial

Continúan a buen ritmo las obras de infraestructura y los procesos de regularización dominial en el sector 14 Hectáreas del distrito Alto Comedero, donde más de 500 familias son beneficiadas.

El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, destacó que "este acompañamiento a los barrios desde el Estado provincial, de construir cordón cuneta y badenes en las 14 Hectáreas, cuenta con un avance del 92% de la primera etapa, donde se intervienen 12 manzanas, implicando beneficio para 315 familias; y la segunda etapa contempla las 10 manzanas restantes del sector, alcanzando a 210 familias más".

Por su parte, el secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, Eduardo Cazón, resaltó la magnitud de la inversión destinada a la primera etapa, que asciende a $346 millones, encarada íntegramente por el Gobierno de la Provincia: "Esta inversión provincial refleja un enorme esfuerzo para mejorar la calidad de vida de las familias jujeñas", subrayó. Las obras son ejecutadas por una empresa local y supervisadas por profesionales de su Secretaría para garantizar la correcta ejecución de cada etapa y la coordinación integral de los trabajos, anticipando el funcionario que la próxima semana se concluirá esta primera etapa.

En paralelo a las obras, personal de la Dirección de Regularización Dominial lleva adelante tareas en territorio de verificación de ocupaciones efectivas y acercando información a las familias sobre los pasos a seguir en el marco del programa "Mi lote, en regla". Cazón señaló la importancia de finalizar con las obras para avanzar con la regularización dominial en el sector: "Es requisito concluir con estas obras ya que, a la vez, posibilitan avanzar con la aprobación de planos en la Dirección de Inmuebles", destacó.