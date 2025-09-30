Gestionar las emociones

El Departamento de Salud Mental del municipio capitalino llevó adelante un ciclo de talleres de gestión emocional dirigido al cuerpo docente, estudiantes y personal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. Tuvo como objetivo principal brindar herramientas prácticas para el manejo del estrés, la ansiedad y otras emociones del entorno académico, favoreciendo el bienestar integral de la comunidad educativa.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, expresó la satisfacción de poder celebrar un convenio que permitió desarrollar un ciclo de talleres de inteligencia emocional en la Facultad de Ingeniería, que "gracias a la predisposición del decano, se pudo trabajar junto a la comunidad académica brindando herramientas concretas para enfrentar situaciones de estrés tanto en la vida cotidiana como en el ámbito estudiantil".

Destacó Amerise la importancia de poder llevar adelante este tipo de trabajo que sensibiliza y brinda acompañamiento integral a toda la comunidad de la Facultad, no solo enfocado en los estudiantes, sino también incluyendo a egresados, docentes y personal no docente.

Álvaro Jurado, del Departamento de Salud Mental, hizo referencia al trabajo desarrollado de manera articulada con la Facultad de Ingeniería y la Unju, "concluyendo el ciclo de talleres sobre inteligencia emocional". La capacitación estuvo dirigida al personal docente, no docente y egresados, junto a Patricia Artero, "brindándoles ejes clave como el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación y la empatía, con el objetivo de fortalecer habilidades emocionales", manifestó Jurado.